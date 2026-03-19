안전보건공단, 안전교육 이수 라이더에게 보험료 할인 지원

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국산업안전보건공단은 현대해상과 연계 개발한 '이륜차 교통안전교육 이수 할인 특약'을 오는 21일 개시한다고 19일 밝혔다. 이륜차 교통안전교육 이수 할인 특약은 배달종사자 등 플랫폼노동자의 안전운전 실천을 유도하고 산업재해 예방 효과를 높이기 위해 마련됐다.
공단의 안전교육을 2시간 이수한 배달종사자가 현대해상 보험상품에 가입하거나 상품을 갱신하면 티맵(T-MAP) 안전운전 할인 특약(최대 10%)에 더해 5%의 추가 할인 혜택을 받을 수 있다.
공단은 수요자 중심의 편리한 교육이수 환경 조성을 위해 공단 산업안전포털 교육시스템에 이륜차 안전교육 안내배너 게시, 모바일 교육을 통한 이수 인정, 보험사 관련 상품 공지 등을 추진한다. 고용노동부와 공단은 플랫폼노동자의 안전문화가 전국적으로 확산될 수 있도록 이륜차 사고예방 사업도 연중 추진한다고 덧붙였다.
공단은 안전문화실천추진단 활동을 통해 배달플랫폼사, 시민단체 등과 함께 이륜차 안전문화 캠페인을 추진하고 이번 특약을 홍보할 예정이다.
공단은 이번 이륜차 사고예방 교육 출시와 보험 개시를 시작으로, 전문 교육을 이수한 이륜차 배달 종사자와 사고발생 데이터 등을 분석하고 교육제도·할인제도를 확대할 방침이다.
김현중 공단 이사장은 "사고 빈도가 높은 배달업 등에서 안전문화가 자연스레 정착하기 위해서, 안전이 보험료 할인으로 연결되는 종사자들이 체감 가능한 혜택을 누리는 것이 중요하다"며 "노동환경과 산업구조의 변화 속에서도 플랫폼 노동자들의 안전한 일터 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.
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