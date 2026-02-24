'고위험' 레미콘 산업 중대재해 근절…통합 안전관리 체계 구축

24일 안전일터 조성 공동선언문 선포식 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 레미콘 산업 전 과정의 중대재해 근절을 위해 노동계와 경영계, 정부가 뜻을 모아 통합 안전 관리 체계를 수립했다.

고용노동부 경기지방고용노동청은 24일 오후 경기노동청 대회의실에서 한국산업안전보건공단 경기광역본부 및 수원·화성권 레미콘 제조회사 안전보건관리 협의체와 2026 안전일터 조성을 위한 공동선언문 선포식을 열었다.

레미콘 산업은 제조부터 출하·운반·현장타설 전 과정이 위험에 노출됐다는 특징이 있다. 노사민정은 이번 공동선언을 통해 지역 산업 안전 거버넌스를 구축, 업계의 안전경영 표준화를 추진한다는 목표를 세웠다.

24일 오후 고용노동부 경기지방고용노동청과 한국산업안전보건공단 경기광역본부, 수원·화성권 레미콘 제조회사 안전보건관리 협의체 관계자들이 2026 안전일터 조성을 위한 공동선언문 선포식을 개개최한 뒤 사진촬영을 하고 있다. <사진=레미콘 업계>

공동선언은 국정과제인 '일하는 모든 사람이 건강하고 안전한 나라' 실현과 중대재해처벌법 취지에 맞춰 자율적 안전보건관리체계 강화를 목표로 마련됐다.

선언문에는 생명과 안전을 최우선 가치로 하는 경영원칙 확립, 경영책임자 안전·보건 확보 의무 이행 강화 등의 내용이 담겼다.

공장 제조공정 외에도 출하·운반·건설현장 공급 단계까지 포함하는 산업 전 과정 통합 안전관리체계도 구축한다. 위험성평가 내실화, 유해·위험요인 사전 제거, 현장 맞춤형 안전교육 확대 등도 추진한다.

경기지방고용노동청장은 "중대재해 예방은 선언이 아니라 실행의 문제다. 경영책임자의 책임성과 현장의 실천이 결합될 때 산업재해는 줄어들 수 있다"며 "이번 공동선언이 지역 산업현장의 안전수준을 한 단계 끌어올리는 계기가 되기를 기대한다"고 강조했다.

24일 오후 고용노동부 경기지방고용노동청과 한국산업안전보건공단 경기광역본부, 수원·화성권 레미콘 제조회사 안전보건관리 협의체 2026 안전일터 조성을 위한 공동선언문 선포식을 열었다. 사진 좌측부터 고용노동부경기청장 김도형, 수원화성레미콘사안전보건협의체장 유진규, 한국산업안전보건공단 경기광역본부장 김인우 <사진=레미콘 업계>

한국산업안전보건공단 경기광역본부는 "공단은 기술지원과 교육, 위험성평가 컨설팅을 통해 사업장의 자율 예방역량이 현장에 정착될 수 있도록 적극 지원하겠습니다"고 말했다.

수원·화성권 레미콘 제조회사 안전보건관리 협의체는 "생명보다 중요한 물량은 없다. 산업 전 과정의 위험요인을 점검하고 개선하여 중대재해 ZERO(제로)를 반드시 실천으로 증명하겠다"고 밝혔다.

