광주시, 소규모 사업장에 '중대재해 예방' 안전망 구축

맞춤형 보호구·상담·기술지도 밀착 지원

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 정부 주관 공모에 선정돼 산업 현장의 중대재해 예방을 위한 '소규모 밀착 안전망 구축 사업'을 펼친다.

광주시는 고용노동부 주관 '2026년 지역 중대재해 예방 사각지대 해소 지원' 공모에 '소규모 밀착 안전망 구축 사업'이 최종 선정돼 국비 6억원을 확보했다고 18일 밝혔다.

안전 점검. [사진=광주시] 2026.03.18 bless4ya@newspim.com

지방정부와 중앙정부가 협력해 상시근로자 5인 이상 20인 미만 소규모 제조업체를 대상으로 안전한 일터를 조성하는 것이 목표다.

경보기 등 스마트 안전 설비의 설치를 지원하고 사업장별 맞춤형 보호구를 보급하는 한편 작업전 안전점검회의(TBM) 지도와 현장 맞춤형 상담(컨설팅) 등을 병행한다.

운영은 광주경영자총협회가 맡고 대한전문건설협회, 한국산업단지공단이 사업 수행기관으로 참여한다.

광주시는 광주지방고용노동청, 안전보건공단 등 관계기관과 유기적 협력을 통해 사업의 실효성을 높여나갈 계획이다.

광주시는 이번 사업 성과를 면밀히 검토해 '광주형 안심 일터 표준 모델'을 마련할 방침이다.

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