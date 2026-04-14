이노진, MEVOS 국제학회 성료

AI 핵심 요약beta
- 이노진이 14일 중국 항저우 MEVOS 학회에 참가해 리셀바이 IBPS를 소개했다.
- 이광훈 대표가 IBPS 피부 재구성 강연을 했고 박경진 이사가 한국 의료미용 시장 전략을 공유했다.
- 리셀바이 IBPS가 MOLY.GALA 최고 글로벌 영향력 브랜드상을 수상했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 메디컬 코스메틱 기업 이노진이 중국 항저우에서 개최된 '제23회 MEVOS 국제 의학미용 학회'에 참가해 자사 제품 '리셀바이 IBPS'를 소개했다고 14일 밝혔다.
이번 학회에서 이노진 이광훈 대표는 'IBPS: 피부 미세생태 재구성 및 새로운 피부 리쥬버네이션 시대'를 주제로 강연했다. 박경진 이사도 공식 연사로 참여해 한국 병·의원 중심의 의료미용 시장 성장 구조와 수익 모델, 운영 전략을 공유했다.
회사에 따르면 박 이사는 발표에서 한국 시장의 프리케어(Pre-care) 시장 성장, 시술 중심에서 관리 중심으로 변화하는 소비 패턴, 관리 프로그램 기반 병원 매출 구조 변화, 피부·두피 통합 케어 솔루션 트렌드 등을 소개했다.
학회 현장에서는 시술 전 피부 컨디셔닝을 통한 결과 개선 메커니즘과 병·의원 매출 연계 수익화 프로토콜에 대한 질의가 활발히 이어졌다. 특히 임상 적용 사례에 기반한 리셀바이 IBPS의 의료미용 적용 가능성이 주목받았다.
리셀바이 IBPS는 학회 기간 중 개최된 갈라 어워즈 'MOLY.GALA'에서 '올해 최고 글로벌 영향력 브랜드상'을 수상했다.
이노진 관계자는 "이번 학회를 통해 리셀바이 IBPS가 단순한 제품이 아닌 시술 결과를 설계하는 프리케어 솔루션으로서 글로벌 의료진에게 인식되는 계기가 됐다"며 "앞으로도 기술력을 바탕으로 글로벌 의료미용 시장에서 입지를 강화할 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com