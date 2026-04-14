AI로 세관 행정 바꾼다…챗봇 넘어 전면 혁신 추진

AI 핵심 요약beta
- 관세청이 14일 AI 관세행정 ISP 사업 착수보고회를 열었다.
- AI 전환 전략 수립과 5대 핵심 분야를 제시했다.
- 청장은 AI를 필수 동력으로 삼아 서비스 고도화를 강조했다.
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 관세청은 인공지능(AI) 관세행정 구현을 위한 정보화전략계획(ISP) 사업 착수보고회를 열고 인공지능 전환(AX) 전략 수립에 돌입했다고 14일 밝혔다.
그동안 관세청은 'AI로 공정성장을 선도하는 관세청'이라는 새로운 비전 아래 정책·조직·인재·기술 등 AI 도입 기반을 마련해 왔다. 특히 지난 3월 'AI 관세행정 추진단'을 출범, 본청과 전국 세관을 아우르는 통합 지휘 체계를 가동 중이다.
이번 ISP 사업에서는 단순한 챗봇 도입 수준을 넘어 AI 기반 업무 수행 방식, 데이터 관리·활용 체계, 기술 개발·운영 시설 및 관리 체제 등을 종합 설계하고 단계별 이행 방안을 마련할 계획이다.
전날 열린 착수보고회에서는 ▲국경 위험 대응 ▲통관·심사 ▲대국민·기업 서비스 ▲내부 행정 업무 ▲인프라·플랫폼 구축을 내용으로 한 'AI 관세행정 5대 핵심 분야'도 제시됐다.
이명구 관세청장은 "AI는 관세행정을 근본적으로 바꾸는 핵심 동력으로 선택이 아닌 필수"라며 "AI로 국민과 기업에 더욱 편리한 서비스를 제공하고, 국경 위험관리 체계는 빈틈없이 고도화 할 것"이라고 말했다.
wideopen@newspim.com