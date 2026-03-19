과천시, 지역에너지계획 수립 용역 착수보고회..."탄소중립 정책 반영"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지난 18일 시청 제1회의실에서 '과천시 지역에너지계획 수립 용역' 착수보고회를 개최하고 중·장기 에너지 정책 수립에 착수했다고 19일 밝혔다.
이번 용역은 국가와 경기도의 탄소중립 정책을 반영하고 도시개발에 따른 에너지 수요 증가에 대응하기 위한 것이다.
과천시는 이번 계획을 통해 에너지 수급 현황과 재생에너지 잠재량을 분석하고 지역 여건에 맞는 에너지 정책과 실행 전략을 마련할 방침이다. 아울러 '과천시 탄소중립 녹색성장 기본계획'의 이행 내용을 구체화하는 실행계획도 함께 수립한다.
주요 검토 내용은 ▲에너지 수급 및 온실가스 배출 현황 분석▲도시개발에 따른 중·장기 에너지 수요 전망▲재생에너지 확대와 안정적 에너지 공급방안▲에너지 수요관리와 고효율화 방안 등이다.
또한 계획 수립 과정에서 관련 부서 협의와 전문가 자문, 시민 의견 수렴을 통해 실효성 있는 계획을 마련할 예정이다.
한편 이번 용역은 약 6개월간 진행되며 중간보고회와 최종보고회를 거쳐 중장기 에너지 정책 추진의 단계별 이행방안을 마련할 예정이다.
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