신안 압해도 해상서 어선 좌초…승선원 4명 전원 구조

AI 핵심 요약beta
- 목포해양경찰서가 14일 새벽 압해도 인근 어선 좌초 승선원 4명을 구조했다.
- 오전 5시 28분 간출여에 좌초된 목포선적 A호에서 구조세력을 급파했다.
- 승선원 건강 양호하고 선박 안전 입항시켰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 목포해양경찰서가 14일 새벽 전남 신안군 압해도 인근 해상에서 좌초된 어선의 승선원 4명을 모두 구조했다.
목포해경에 따르면 이날 오전 5시 28분께 압해도 정주도 인근 해상 간출여(만조 시 잠기고 간조 시 노출되는 암초)에 선박이 좌초됐다는 신고가 접수됐다.
해경은 경비함정과 파출소 연안구조정, 서해해양특수구조대, 해양재난구조대 등 구조세력을 급파하고 인근 항행 중인 선박에도 구조 협조를 요청했다.
사고 어선은 목포선적 A호(1.78t)로, 작업을 마친 뒤 입항 중 간출여를 미처 발견하지 못해 좌초한 것으로 알려졌다. 당시 선박에는 4명이 타고 있었으며 해양재난구조대 '해성골드호'가 가장 먼저 현장에 도착해 3명을 구조했고 선장은 구명조끼를 착용한 채 선내에서 대기하다 안전하게 구조됐다.
구조된 승선원 4명 모두 건강상태는 양호한 것으로 확인 됐다. 사고 선박에서는 파공이나 침수, 해양오염 등의 추가 피해도 발생하지 않았다.
해경은 추가 안전사고 예방을 위해 연료 밸브를 봉쇄하고 안전조치를 실시한 뒤 선박 이초 작업을 완료해 북항 부두로 안전하게 입항시켰다.
목포해경 관계자는 "해상 사고 발생 시 신속한 신고가 생명을 지키는 가장 중요한 절차"라며 "항해 중에는 주변 해역 상황과 안전수칙을 항상 점검해 달라"고 당부했다.
ej7648@newspim.com