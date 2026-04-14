KOTRA, 시험인증산업협회와 손잡고 해외인증 지원

AI 핵심 요약beta
- KOTRA와 한국시험인증산업협회가 14일 해외인증 및 기술규제 대응 지원을 위한 업무협약을 체결했다.
- 세계무역기구 통보 기술규제가 작년 대비 20.1% 증가해 역대 최고치를 기록하는 등 보호주의가 심화되고 있다.
- 양 기관은 EU·인도·중국 등 주요 지역의 기술규제 동향을 수집해 수출기업의 규제 대응력을 높이기로 했다.
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[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 대한무역투자진흥공사(사장 강경성)와 한국시험인증산업협회(회장 한준호)가 업무협약(MOU)을 맺고 해외인증 및 기술규제 대응 지원에 적극 나선다.
KOTRA와 KOTICA는 KOTRA 본사에서 수출기업의 해외인증 및 기술규제 대응 지원을 위한 MOU를 체결했다고 14일 밝혔다.
자국중심주의 확산 속에 무역 분야도 기술장벽(TBT) 통보 건이 역대 최고치를 기록하는 등 보호주의 경향이 뚜렷하다.
이에 중소·중견기업이 해외기술규제에 적시 대응할 수 있도록 KOTRA와 KOTICA는 양 기관의 전문성을 결합해 수출기업에 대한 실질적 지원효과를 높이기로 했다.
우리나라 수출기업이 겪는 다양한 해외기술규제 애로는 기업이 직접 해결하기에는 비용 등 부담이 만만치 않고 질의처인 국가기술표준원을 중심으로 수출기업 지원기관이 원팀이 되어 해결해야 한다.
세계무역기구(WTO)에 따르면, 작년 말 기준 회원국이 통보한 기술규제는 5206건으로, 작년(4334건) 대비 20.1% 증가해 역대 최고치를 갱신했다. 또한 KOTICA TBT종합지원센터에 접수되는 우리 수출기업 애로도 매년 증가되는 추세다.
따라서 양 기관은 해외인증 및 무역기술장벽을 공동으로 연구하고 KOTICA 발간 보고서를 통해 전파할 예정이다.
아울러 해외 현지 설명회 및 웨비나를 공동 개최해 기업 의견을 수렴하고, 세계무역기구(WTO) TBT 통보문 단계에서 해결할 수 있는 정보도 제공하기로 했다.
특히 두 기관은 현재 파악된 비관세장벽 실태와 기업 애로 사례를 통해 향후 합동 설명회를 개최해 수출기업의 규제 대응력을 끌어올린다는 계획이다.
이번 협약으로 KOTRA는 기술규제 통보 비중이 높은 EU, 인도, 중국, 베트남 등의 주요 10개 지역을 중심으로 기술규제 동향을 수집해 전파한다.
강경성 코트라 사장은 "눈에 보이지 않는 무역기술장벽이 수출기업의 발목을 잡는 지뢰가 될 수 있다"며 "코트라의 글로벌 네트워크과 코티카의 시험인증 전문성을 결합해 기업들이 규제장벽에 대응하고, 효과적으로 수출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com