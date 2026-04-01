KOTRA, 첨단산업 요람서 '美 동부 아이비리그 인재' 유치

아이비리그 4개 대학, 잡페어 릴레이
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 첨단산업 요람에서 미국 동부 아이비리그 인재 유치에 나섰다.
KOTRA는 과학기술정보통신부, 한국과학창의재단, 중소벤처기업부와 함께 올해 첫 번째 '첨단산업 해외인재 유치 로드쇼 (Korea awaits your Brilliance)' 개최지인 미국 보스턴에서 지난달 31일(현지시간) 종합 행사를 열었다고 1일 밝혔다.
이번 인재유치 로드쇼 종합 행사는 반도체, 방산, 로봇 등 국가 전략산업 분야 글로벌 인재 유치를 위해 ICT·바이오 등 미국 첨단산업의 요람으로 꼽히는 보스턴에 마련됐다.
삼성전자, 현대자동차, LIG넥스원, 한국항공우주산업 등 국내 10개사가 참가한 가운데 미 동부 아이비리그 대학의 STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 분야 인재들도 400여명이 몰렸다.
기업과 인재 간 1:1 채용 상담에 참가했던 해외 인재들도 최근 높아진 K-산업·문화 강국 이미지를 반영하듯 한국 취업에 대한 관심이 높았다.
참가자들은 한국기업의 취업 및 근무 조건, 생활 여건 등을 꼼꼼히 따지며 관심을 드러냈으며, 일부는 현장에서 이력서를 제출하기도 했다.
상담에 참가한 한 코넬대 학생은 "미 동부에서 한국은 반도체, 방산, AI 같은 첨단산업 강국으로 통한다. 첨단기술 기업에서 경력을 쌓고 싶어서 한국행을 고려 중이다"고 말했다.
KOTRA는 정부의 해외 인재 지원 프로그램인 케이테크패스(K-Tech Pass) 제도 등을 소개하며 우수 인재 유치에 나섰다. 케이테크패스는 8대 첨단산업 분야(반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오, 로봇, 방산, AI, 첨단모빌리티)에 관련된 해외 인재에 대해 탑티어 비자(F-2) 및 정착 혜택을 제공하는 제도다.
강상엽 KOTRA 부사장 겸 중소중견기업본부장은 "산업계에서 인재 중요성이 더 커지는 가운데 한국의 산업·문화 강국 이미지가 확산되며 해외 인재들의 한국기업 관심이 높다"며 "이번처럼 국내 첨단산업 기업과 세계 최고 인재 간 교류를 돕고 기업과 해외 인재의 상생 생태계를 넓혀 가겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com