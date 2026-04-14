Sh수협은행, '금융사 위한 AWS GameDay 2026' 최종 2위

AI 핵심 요약beta
- Sh수협은행 도시어부팀이 10일 AWS GameDay 2026에서 2위했다.
- AI 기반 장애 복구와 개발 오류 분석 미션을 수행했다.
- 코드어시스턴트 교육이 큰 도움이 됐다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'AI기반 운영 및 개발 혁신' 주제, 실시간 장애 복구ㅜ
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = Sh수협은행은 지난 10일 열린 '금융사를 위한 AWS GameDay 2026'에서 최종 2위에 올랐다고 14일 밝혔다.
AI와 클라우드 선도 기업인 AWS(Amazon Web Services)에서 2022년부터 매년 개최하고 있는 이번 대회는 국내 주요 금융사 24개 팀이 참여하여, AI기반으로 차세대 IT역량을 겨루는 권위 있는 기술 경진 대회다. 수협은행은 '도시어부'라는 팀명으로, AX혁신실 기술파트의 이재성 과장, 이재윤 대리, 이재은 행원 등이 출전했다. 수협은행은 3년간 꾸준히 대회에 출전해왔으나 2위 입상은 처음이다.
이번 대회는 'AI기반 운영 및 개발 혁신'을 주제로 진행됐다. 참가자들은 AI를 활용해 실시간 장애를 복구하고, 개발 오류를 분석·해결하는 능력을 검증받았다.
수협은행 도시어부팀은 "최근 AX혁신실에서 AWS와 함께 당행 직원을 대상으로 코드어시스턴트 교육을 진행했었는데, 큰 도움이 됐다"며 "특히 현재 연구개발망에서 코드어시스턴트를 사용한 서비스를 개발하고 있어, 미션에 더욱 빠르게 적응할 수 있었다"고 말했다.
이어 "앞으로 해양수산 특수은행을 넘어 AI와 함께 시대를 선도하는 특별한 은행이 되도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
신학기 은행장은 "실시간으로 장애를 복구하고 상황을 분석해야 하는 긴박한 대회 환경 속에서도, 우수한 성적을 거둔 도시어부팀이 매우 대견하고 자랑스럽다"며 "AI기반 서비스를 지속적으로 확대하여 디지털 금융 경쟁력 강화를 위해 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com