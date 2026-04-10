Sh수협은행, 올해 첫 1사1교 금융교육 실시…체험활동으로 호응도

충남 서천시 서면 초등학교 찾아 '신용의 중요성 및 미래위험' 강의

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = Sh수협은행은 전국 어촌·도서 지역 청소년을 대상으로 찾아가는 금융교육의 차원으로 지난 8일 충남 서천시 서면초등학교를 찾아 올해 첫 '1사1교 금융교육'을 실시했다고 10일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = Sh수협은행은 전국 어촌·도서 지역 청소년을 대상으로 찾아가는 금융교육의 차원으로 지난 8일 충남 서천시 서면초등학교를 찾아 올해 첫 '1사1교 금융교육'을 실시했다. [사진=Sh수협은행] 2026.04.10 dedanhi@newspim.com

수협은행은 이날 충남 서천을 시작으로 전남 장흥, 강원 강릉, 경남 고성 등 전국 각지의 학교를 차례로 방문하며 금융 교육을 이어갈 계획이다. '1사1교 금융교육''은 청소년들에게 올바른 경제관념을 심어주는 수협은행의 사회공헌 프로그램으로, 상대적으로 금융교육 기회가 적은 어촌·도서지역 학생들이 경제적 소외를 겪지 않도록 마련됐다.

이날 교육에서는 사내 전문 강사가 '신용의 중요성 및 미래 위험'이라는 주제를 학생들이 이해하기 쉽도록 재미있게 강의했다. 돈의 사용과 가치를 게임으로 체험할 수 있는 활동도 진행해, 학생들의 큰 호응을 얻었다.

신학기 은행장은 "모든 학생들이 경제적 소외를 겪지 않도록 경제·금융트렌드에 맞춘 교육 콘텐츠 강화에 집중하고 있다"며 "미래 세대의 주역인 청소년들이 건전한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 금융교육을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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