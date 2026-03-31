Sh수협은행, 대천김과 협력 모색...K푸드 수출 지원

현장 중심 동반마케팅

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = Sh수협은행은 지난 27일 충청지역 대표 식품기업인 대천김를 방문해 여신 및 외환거래 확대를 위한 협력 방안 등을 논의하고, 기업 발전을 함께 도모하는 시간을 가졌다고 30일 밝혔다.

이번 방문은 지역 기반 우량 중소·중견기업과의 거래 확대 및 실질적 금융지원 강화하기 위한 '현장 중심 마케팅'의 일환으로 마련됐다.

[사진= Sh수협은행]

신학기 은행장은 충청남도 보령시에 위치한 대천김 본사를 직접 찾아 최민순 대표와 면담을 갖고, 회사의 경영 현황과 향후 글로벌 사업 확장 계획 등을 청취했다.

특히 대천김은 시그니처 상품인 '곱창김'을 주력 상품으로 국내뿐 아니라 전 세계적으로 뻗어나가는 우량기업이다. 수협은행은 이번 동반마케팅을 통해 대천김의 수출 경쟁력을 한층 높일 수 있도록 수협은행만의 차별화된 금융서비스 지원 방안을 심도 있게 논의했다.

수협은행은 이번 동반마케팅을 계기로 향후 기업 운영에 필요한 여신 지원을 확대하고 수출입 거래 활성화를 위한 외환거래 기반을 강화하는 등 중장기적인 거래 관계를 구축해 나갈 계획이다.

수협은행 관계자는 "현장 중심의 동반마케팅을 통해 기업의 실제 금융 니즈를 파악하고, 이에 부합하는 차별화된 금융서비스를 제공하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 지역 우량기업과의 협력을 지속 확대하여 기업과 은행이 함께 성장하는 기반을 마련하겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com