Sh수협은행, 코람코자산신탁과 부동산 금융시장 협력…새 수익원 발굴

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = Sh수협은행은 지난 30일 코람코자산신탁과 부동산 금융시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하기로 했다고 31일 밝혔다.
Sh수협은행은 이날 서울 강남구 코람코자산신탁 본사에서 비즈니스 파트너십 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 수협은행의 안정적인 금융지원 역량과 코람코자산신탁이 부동산 금융 역량을 결합해, 부동산 금융시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하고 새로운 수익원을 발굴하기 위해 마련됐다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲리츠 및 부동산 투자사업의 공동 발굴 ▲리츠 자산보관 및 관련 금융서비스 제공 ▲부동산 금융 및 투자 관련 정보 교류 등 다양한 영역에서 긴밀한 협력 체계를 구축해 나갈 계획이다.
Sh수협은행 관계자는 "코람코자산신탁은 국내 리츠 시장을 선도하며 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 최고의 파트너"라며 "이번 협약을 통해 양 기관이 보유한 역량을 결합해 부동산 금융시장에서 상생할 수 있는 혁신적인 협력 모델을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
신학기 은행장은 "코람코자산신탁과의 파트너십을 통해 부동산 금융 시장의 발전과 새로운 투자 기회를 창출할 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 양 기관의 긴밀한 협력을 바탕으로 차별화된 부동산 금융서비스를 제공하겠다"고 강조했다.
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