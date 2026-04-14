김민현 한미반도체 사장, 부회장 승진

AI 핵심 요약beta
- 한미반도체가 14일 김민현 사장을 부회장으로 승진시켰다.
- 김 부회장은 1996년 입사 후 30년간 핵심 사업을 총괄했다.
- 이번 인사로 경영 리더십을 강화하고 글로벌 경쟁력을 높인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한미반도체가 김민현 사장을 부회장으로 승진시키는 인사를 단행했다고 14일 밝혔다.
김민현 부회장은 지난 1996년 한미반도체에 입사한 이후 2011년 부사장, 2014년 사장을 거치며 약 30년간 핵심 사업을 총괄해 온 인물이다.
김 부회장은 한미반도체 합류 이전인 1986년 삼성전자 해외영업부에서 반도체 업계에 입문했으며, 1992년에는 로얄소브린 코리아 지사장을 역임했다.
한미반도체는 인공지능(AI) 반도체 핵심인 고대역폭메모리(HBM)용 TC 본더 시장에서 글로벌 1위를 기록하고 있으며, 2002년부터 지적재산권 확보에 주력해 출원 예정까지 포함해 관련 특허 163건을 확보했다.
반도체 후공정 핵심 장비인 '마이크로 쏘 & 비전 플레이스먼트(MSVP)' 시장에서도 2004년 이후 23년 연속 글로벌 1위를 유지하고 있다.
한미반도체는 이번 인사를 통해 경영 리더십을 강화하고, 차세대 반도체 패키징 장비 분야에서 글로벌 경쟁력을 더욱 높인다는 계획이다.
syu@newspim.com