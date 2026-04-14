제테마, 잼버 중국 공식 론칭 학술 세미나 성료

AI 핵심 요약beta
- 제테마가 9일 중국 항저우에서 잼버 중국 공식 출시 세미나를 열었다.
- 350명 의료진이 참석해 제품 기술과 임상 사례를 공유했다.
- 중국법인이 KSAM과 협약해 학술 마케팅을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 에스테틱 전문기업 제테마가 지난 9일 중국 항저우시 무미엔 항저우호텔(Mumian Hangzhou by Hyatt)에서 '잼버((JAMBER) 중국 공식 출시 론칭 학술 세미나'를 개최했다고 14일 밝혔다.
이번 행사는 제테마의 '잼버' 중국 공식 출시를 기념하는 자리로, 중국 현지 의료진 약 350명이 참석해 제품 기술력과 임상 적용사례를 공유하는 학술 중심 프로그램으로 진행됐다.
1부에서는 제테마 김재영 회장이 '제테마의 기술 신념과 미학 추구: 산과 바다를 넘어, 중국의 아름다움을 지지하다'를 주제로 제테마의 기술 철학을 소개했다. 이어 잼버 중국 운영센터설립 및 공동 책임자 위촉식이 진행됐으며, 제테마 상해 김화승 대표가 '잼버의 중국 진출 여정: 제품 과학·임상 검증·의사 역량 강화 체계'를 소개하고 김현호 네오닥터 대표는 '보이지 않는 지지 구조의 혁명'을 주제로 강연을 진행했다.
이어진 세션에서는 잼버 시술법을 중심으로 한 학술 강연과 라이브 세미나가 진행됐다. 송도오블리브의원 박영진원장은 '중안면부 볼륨 재건과 역학적 가치: 잼버와 히알루론산(HA) 필러 '에피티크(e.p.t.q.)고체·액체 이중 상태 병용 임상 적용 분석'에 관해 설명했다.
미엘르인청담의원 정재원 원장은 '볼륨필링에서 역학적 지지까지: 잼버의 정밀 안티에이징 적용 혁신과 효능 검증'을 주제로 잼버의 정밀 안티에이징 기술 노하우를 공유했다. 특히 해당세미나는 라이브로 송출돼 현장의 의료진뿐 아니라 중국 내 1000명 이상의 의료진이 시청했다.
행사 마지막에는 참석자들 간 교류를 위한 스탠딩 파티가 진행됐으며, 스페셜 게스트로 참여한 닥터미성형외과의원 천재현 원장의 디제잉 공연이 이어져 행사 분위기를 한층 끌어올렸다. 참석자들은 자유로운 네트워킹을 통해 임상 경험과 의견을 공유하는 시간을 가졌다.
제테마 중국법인은 지난 2025년 중국 에스테틱 전문 유통 법인 Zhejiang Ningbo Zhuoyi Biotechnology(前 화동 에스테틱스)와 히알루론산(HA) 필러 '에피티크(e.p.t.q.)'유통 및 판매를 시작, 프리미엄 브랜드로 포지셔닝 중이다. 이번 잼버 출시를 계기로 제품 포트폴리오를 확대하고, 향후 톡신 제품까지 연계해 중국 내 피부미용 전 카테고리를 아우르는 제품 라인업을 구축할 계획이다.
또한 제테마 중국법인은 잼버의 현지 시장 안착과 학술 마케팅 강화를 위해 재중 한국 의료진 학술 교류회 KSAM(Korean Society of Aesthetic Medicine)과 업무협약을 체결했다. 이번 협약을 통해 중국 내 잼버 시술법 공동 개발과 현지 트레이닝 세미나 운영 등 학술 교육 중심의 마케팅 전략을 추진할 계획이다. 아울러 중국 현지 학술회 Weekly JC와의 협업을 통해 학술 콘텐츠 제작도 강화할 예정이다.
제테마 관계자는 "이번 잼버 중국 공식 론칭 행사를 통해 중국 의료진들의 높은 관심을 확인할 수 있었고, 변화 중인 중국 시술 환경 속에 적재적소의 제품을 소개할 수 있는 시간이었다"며 "앞으로 지속적인 학술 교류를 확대하고현지 의료진과의 협업을 기반으로 잼버의 임상 적용 범위를 넓히고 중국 시장 내 제품 인지도를 강화해 나갈 계획"라고 전했다.
nylee54@newspim.com