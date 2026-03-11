제테마, 400억 자본준비금 이익잉여금 전환

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 에스테틱 기업 제테마는 400억원 규모의 자본준비금을 이익잉여금으로 전환하며 주주 가치 제고를 위한 본격적인 행보에 나선다고 11일 밝혔다.
회사에 따르면 오는 31일 열리는 정기주주총회에서 자본준비금 400억원을 이익잉여금으로 전입하는 안건을 상정한다. 이는 기존에 배당이나 자사주 매입에 사용할 수 없었던 자본 항목을 '배당 가능 이익'으로 전환하는 전략적 회계 처리다.
상법 제416조의2에 따르면 회사의 자본준비금 및 이익준비금 총액이 자본금의 1.5배를 초과할 경우, 그 초과 범위 내에서 준비금을 감액할 수 있다. 제테마는 이번 절차를 통해 확보한 400억원의 재원을 바탕으로 자사주 매입과 감액배당 등 주주들의 실질 수익률을 높일 수 있는 다양한 정책을 검토할 방침이다.
특히 제테마는 이번 주총에서 안건이 승인되는 대로 이익잉여금을 활용한 적극적인 주주 친화 정책을 펼칠 계획이다. 당장 현금을 지급하는 일회성 배당에 그치지 않고, 자사주 매입 등을 통해 주가 부양 및 주주 권익 보호에 힘쓰겠다는 의지다.
제테마 관계자는 "확보된 재원을 자사주 매입 등 주주 가치를 높이는 데 적극 활용해 시장의 신뢰를 공고히 하겠다"고 밝혔다.
