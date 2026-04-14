대원미디어-타이탄콘텐츠, 버추얼 아이돌 '윙스' IP 대한 공동사업 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 대원미디어와 타이탄콘텐츠가 14일 버추얼 아이돌 윙스 IP 사업 MOU를 체결했다.
- 타이탄은 아티스트 프로듀싱과 활동 관리를, 대원미디어는 웹툰 제작과 모션캡처 인프라를 담당한다.
- 윙스는 올해 데뷔를 목표로 OSMU 사업을 한국·일본 거점으로 글로벌 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 대원미디어와 타이탄콘텐츠가 버추얼 아이돌 그룹 'WINKX(윙스)'의 IP 사업을 공동으로 전개하기로 했다. 두 회사는 14일 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.
타이탄콘텐츠는 윙스의 아티스트 프로듀싱과 국내외 활동 관리 등 엔터테인먼트 사업 전반을 담당한다. 대원미디어는 만화 및 웹툰 제작과 유통, 해외 MD 사업 등을 전개하고, 자회사 이엠피(EMP)를 통해 모션 캡처 스튜디오 인프라와 전문 인력을 제공한다.
윙스는 올해 데뷔를 목표로 준비 중이다. 두 회사는 윙스의 세계관과 스토리를 바탕으로 원소스멀티유즈(OSMU) 사업을 한국과 일본을 거점으로 글로벌까지 확대할 계획이다.
이번 공동사업에 대해 대원미디어 정동훈 대표는 "국내외 콘텐츠 시장을 선도해 온 대원미디어의 역량을 바탕으로 윙스의 성공을 함께 만들어 가겠다"면서 "양사의 전문 영역 결합을 통해 버추얼 아이돌 IP의 가치를 극대화하고 지속 가능한 사업 모델을 구축해 나가겠다"고 전했다.
타이탄콘텐츠 한세민 대표이사는 "타이탄콘텐츠의 독보적인 아티스트 프로듀싱 역량과 대원미디어의 강력한 IP 비즈니스 노하우가 만나 윙스라는 혁신적인 버추얼 아이돌을 선보일 수 있게 되어 기쁘다"며 "양사의 협업을 통해 한국을 넘어 글로벌 시장에서 사랑받는 버추얼 아이돌 그룹의 새로운 기준을 제시하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com