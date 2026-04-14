재경부, 중동전쟁 장기화에 재경관 회의…주요국 에너지·원자재 정책 파악

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허장 2차관, 14개 공관 영상회의 주재

에너지·원자재 가격 안정화 대책 점검

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 중동전쟁 장기화로 글로벌 에너지·원자재 공급망 불안이 심화되는 가운데 정부가 해외 재경관 네트워크를 동원해 주요국의 정책 대응 동향 파악에 나섰다.

재정경제부는 허장 재경부 2차관 주재로 정부서울청사에서 재경관 영상회의를 열었다고 14일 밝혔다.

허장 재정경제부 2차관이 14일 주요국 중동상황 대응 등 관련 재경관 회의를 주관하고 있다 [제공=재정경제부]

재경관은 미국, 중국, 홍콩, 일본, 인도네시아, 베트남, 프랑스 등 13개국 14개 공관에 파견돼 주재국 정부 및 국제기구의 재정경제·금융 분야 협력, 주요 정책 동향 정보수집 등 대외업무를 지원하는 역할을 맡고 있다.

이날 회의는 중동전쟁의 장기화와 이에 따른 호르무즈 해협 리스크 확대 우려에 따른 대응책 마련에 초점이 맞춰졌다. 재경관들은 원자재 가격·수급 불확실성이 높아진 상황에서 주요국이 추진 중인 가격 안정화 정책, 수급 안정 대책 등을 소개했다.

지난 2월 말 중동 전쟁이 시작된 후 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 국제 유가가 배럴당 100달러 선을 넘어섰다. 이에 따른 가격 불안정성과 석유 및 가스 공급에 심각하고 장기적 차질이 예상된다.

허 차관은 "재경관 네트워크를 통해 주요국의 동향 및 정책사례를 신속히 보고해 달라"며 "주요국 대응 정책을 모니터링하고 우리 정책에 적용가능한 사례를 적극 발굴해 공급망 안정화를 위한 대응체계를 지속적으로 보완해 나갈 예정"이라고 말했다.

wideopen@newspim.com