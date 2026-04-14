한유원 동반성장몰, '4월 동행축제' 할인전서 특가 진행

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중기제품 판로 확대 프로모션

뷰티·건기식 등 봄 특가 진행

세금포인트몰 연계 혜택 제공

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국중소벤처기업유통원이 '동반성장몰'을 중심으로 4월 동행축제 기간 동안 다양한 프로모션을 진행한다.

한유원은 동반성장몰을 통해 중소기업 제품 판매 활성화를 위한 기획전과 할인 행사를 연다고 14일 밝혔다.

동반성장몰은 중소기업과 소상공인만 입점할 수 있는 온라인 복지몰이다. 현재 2800개 중소기업이 참여해 약 19만개 제품을 판매하고 있다. 공공기관과 대기업 임직원은 복지포인트를 활용해 제품을 구매하면서 동시에 중소기업 판로 확대에 기여할 수 있다.

[사진=뉴스핌 DB]

이번 행사에서는 동행축제 전용 기획전을 비롯해 계절 수요를 반영한 다양한 테마 행사도 함께 운영한다. 소비자는 뷰티 특가전과 건강기능식품 기획전, 피크닉 기획전 등을 통해 제품을 할인된 가격에 구매할 수 있다. 국세청과 연계한 세금포인트 할인쇼핑몰에서도 동일한 혜택이 제공된다.

이번 동행축제는 지난 11일 전주에서 개막해 5월 10일까지 이어진다. 행사 기간 동안 온오프라인에서 다양한 중소기업 제품 판매전이 열린다.

이태식 한유원 대표이사는 "동행축제 주관사로서 기관이 보유한 모든 역량을 동원해 소비 활성화를 지원할 계획"이라며 "다양한 플랫폼에서 동행축제 기간 동안 진행되는 각종 프로모션을 통해 우수한 중소기업 소상공인 제품을 합리적인 가격으로 만나보시길 바란다"고 강조했다.

rang@newspim.com