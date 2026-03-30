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한유원, 비수도권 '소담스퀘어' 2곳 확대…디지털 격차 해소 방점

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비수도권 디지털 거점 2곳 선정
소상공인 온라인 판로 밀착 지원

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 비수도권 소상공인의 디지털 전환을 뒷받침할 지역 거점이 추가로 들어선다. 디지털 인프라가 부족한 지역에 '소담스퀘어'를 새로 구축해 온라인 시장 진출과 판로 확대를 원스톱으로 지원한다는 구상이다.

한국중소벤처기업유통원은 소상공인 디지털커머스 전문기관인 소담스퀘어 신규 수행기관 2곳을 최종 선정했다고 30일 밝혔다.

이번에 선정된 곳은 전남 목포의 목포문화방송과 충남 천안의 충남경제진흥원이다. 두 기관은 공간 조성과 장비 구축 등을 거쳐 오는 10월부터 순차적으로 문을 열 예정이다.

전국 소담스퀘어 운영 현황 [자료=한국중소벤처기업유통원] 2026.03.30 rang@newspim.com

이번 공모는 소담스퀘어가 없는 비수도권 8개 시도만을 대상으로 진행했다. 대상 지역은 대전과 울산, 충남, 경남, 경북, 전남, 세종, 제주였다. 한유원은 재무평가와 현장실사, 발표평가를 거쳐 지역 소상공인 지원 인프라와 운영 역량이 우수한 2개 지역을 선정했다.

소담스퀘어는 '소상공인의 이야기와 제품을 담는 공간'이라는 뜻을 담은 디지털 전환 지역 거점이다. 급변하는 유통 환경에서 소상공인이 디지털 경쟁력을 확보하고 온라인 시장에 안착하도록 돕는 역할을 맡고 있다. 현재 서울과 부산, 대구, 전북, 강원, 광주, 충북 등 전국 7곳에서 운영 중이다.

이번에 선정된 수행기관에는 국비 10억원이 지원된다. 디지털 전환 인프라가 없는 지역에 신규 구축비 9억원과 인프라 구축·운영을 위한 사업운영비 1억원을 지원하는 방식이다.

목포문화방송은 전남정보문화산업진흥원·남도장터와 컨소시엄을 구성했다. 목포문화방송 사옥과 인근 보해상가 1층을 리모델링해 총 714㎡ 규모 전용 인프라를 구축할 계획이다. 디지털 역량 수준별 맞춤형 프로그램과 전남 투어 패키지 상품 제작 등 전남형 특화 프로그램도 운영할 예정이다.

충남경제진흥원은 백석대학교와 카페24, 롯데쇼핑과 협력해 천안시 두정동에 총 715㎡ 규모 전용 인프라를 조성한다. 관련 분야 교수진과 상품기획자(MD), 정보기술(IT) 전문가, 장비운영 프로듀서(PD) 등을 배치해 현장 밀착 지원에 나선다. 금산 인삼과 서천 감태 등 지역 자원의 로컬 브랜드화도 집중 추진할 계획이다.

각 소담스퀘어에는 라이브커머스 송출이 가능한 멀티 스튜디오와 상세페이지 편집실, 디지털 마케팅 실무 교육장, 공유 오피스 등이 들어선다. 소상공인이라면 누구나 전액 무료로 이용할 수 있다.

한유원은 이번 신규 선정과 별도로 기존 종료한 2곳을 대체할 소담스퀘어 2개소도 추가 공모를 거쳐 5월 선정할 예정이다. 앞으로도 비수도권을 중심으로 소담스퀘어를 지속 확대할 계획이다.

이태식 한유원 대표이사는 "이번 신규 선정을 통해 비수도권 소상공인들이 디지털 시대의 주역으로 거듭날 수 있는 성장 동력이 마련됐다"며 "소담스퀘어가 지역 경제 활성화의 디지털 촉매제가 돼 소상공인의 매출 증대와 시장 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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