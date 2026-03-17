한유원, 중소기업 기술제품 공공실증 지원…조달시장 문턱 낮춘다

공공기관 현장 실증 통해 검증 기회 제공

최대 3000만원 지원…4월 16일까지 모집

공공기관 수요형·중소기업 제안형 방식

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국중소벤처기업유통원은 기술개발제품의 공공구매 초기 판로를 지원하기 위해 '기술개발제품 공공기관 실증지원 사업' 참여 중소기업을 모집한다고 17일 밝혔다.

해당 사업은 중소기업 제품의 판로 개척과 공공구매 활성화를 위해 마련됐다. 기술개발제품을 보유한 중소기업이 공공기관과 매칭돼 실제 현장에서 제품을 운영하며 성능과 기술력을 검증하고 실적을 확보하도록 지원하는 목적이다.

선정된 기업은 매칭된 공공기관 현장에 제품을 도입해 운영하면서 성능과 기술 등을 검증할 수 있다. 현장 실증 과정에서 발생하는 설치비와 공인시험 의뢰비, 재료비, 계측장치 임차비용 등도 지원한다.

기술개발제품 공공기관 실증지원 사업 홍보 안내문 [사진=한국중소벤처기업유통원] 2026.03.17 rang@newspim.com

현장 실증 비용은 최대 3000만원까지 지원하며, 정부가 80%를 부담하고 참여기업이 20%를 부담하는 방식이다. 또 중소기업과 공공기관 간 매칭 활성화를 위한 행사 참여와 제품 홍보도 함께 지원한다.

사업 참여 방식은 두 가지다. 공공기관이 제시한 수요를 기반으로 적합한 제품을 찾는 '공공기관 수요형'과 중소기업이 특정 공공기관에 자사 제품 실증을 제안하는 '중소기업 제안형' 중 선택해 신청할 수 있다.

참여를 희망하는 기업은 중소벤처기업부 누리집 또는 공공구매종합정보망에서 모집 공고를 확인한 뒤 공공구매종합정보망 신청 페이지를 통해 지원할 수 있다.

이태식 한유원 대표이사는 "높은 경기 변동성 등으로 인해 상대적으로 안정성이 높은 공공조달시장 진출에 대한 중소기업의 진출 수요가 높아지고 있다"며 "기술개발제품 공공기관 실증지원 사업이 그 마중물 역할을 다할 수 있도록 지원에 힘쓰겠다"고 강조했다.

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