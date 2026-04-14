감성코퍼레이션 '스노우피크 어패럴', 중국 광저우 UC점 오픈

212평 규모 '스노우피크 어패럴' 매장 확대 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라이프스타일 아웃도어 기업 감성코퍼레이션은 중국 광저우에 '스노우피크 어패럴' 올해 첫 오프라인 매장을 오픈하고 본격적인 글로벌 매장 확대에 나선다고 14일 밝혔다.

회사에 따르면 광저우 UC점은 700㎡(212평) 규모로 상하이 첸탄타이구리점에 이은 중국 내 두 번째 대형 거점이다. 매장은 브랜드의 감각적인 공간감을 제공하기 위해 실내 카페와 럭셔리한 분위기의 캠핑 장비를 포함한 어패럴 매장으로 꾸며졌다.

특히 광저우는 현지 파트너사인 비인러펀의 본사가 위치한 전략적 요충지로 향후 중국 1선 도시 확장의 전초기지 역할을 할 전망이다. 회사의 공격적인 매장 확대는 견조한 실적 성장에 기반한다. 중국 1호점인 상하이 매장의 올해 매출은 전년 동기 대비 2배 이상 성장 중이다.

스노우피크 어패럴 광저우 UC매장.[사진=감성코퍼레이션]

또한 국내 면세점 내 중국인 매출 역시 가파른 상승세를 보이며 브랜드 수요를 입증하고 있다. 감성코퍼레이션은 이번 오픈을 시작으로 광저우 쥐룽완 타이구리점을 비롯해 충칭, 샤먼 등 주요 1선 및 신1선 도시의 프리미엄 쇼핑몰에 300㎡ 이상의 대형 매장을 순차적으로 선보일 예정이다.

감성코퍼레이션 관계자는 "상하이와 광저우를 시작으로 중국 주요 거점 도시의 프리미엄 쇼핑몰 입점을 본격화하고 있다"며 "현지 오프라인 네트워크 확장을 통해 글로벌 라이프스타일 아웃도어 브랜드로서의 입지를 공고히 다지겠다"고 말했다.

한편 감성코퍼레이션은 실적 성장의 결실을 주주들과 나누는 밸류업(Value-up) 행보를 이어가고 있다. 회사는 지난 2일 창사 이래 첫 현금배당으로 주당 200원, 총 180억원 규모를 지급하기로 결정했다. 이는 당기순이익의 50% 이상을 주주에게 환원하겠다는 약속을 이행한 것으로, 현금배당성향만 50%를 상회한다.

아울러 회사는 자사주 매입과 소각을 통한 주식 가치 제고에도 적극적이다. 지난달 5일에는 약 20억원 규모의 자사주(약 36만 주) 취득을 완료했으며, 지난해에도 총 150억원의 자사주 취득과 133억원 규모의 소각을 진행한 바 있다. 향후 3년간(2025~2027년) 당기순이익의 50% 이상을 주주환원 재원으로 활용하겠다는 중장기 가이드라인을 충실히 이행하고 있다.

nylee54@newspim.com