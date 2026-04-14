부산시, 비수도권 최초 '부산권 미래도시지원센터' 임시 운영

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 14일부터 노후계획도시 정비사업 관련 주민 상담을 전담하는 비수도권 최초의 미래도시지원센터를 임시 운영한다.
- 해운대, 화명·금곡 등 6곳에서 정비사업이 추진되면서 주민 문의가 급증해 현장 중심의 상담 거점을 마련했다.
- 센터는 시와 한국토지주택공사가 공동 운영하며 1:1 상담, 사업 절차 안내, 맞춤형 컨설팅 등을 제공한다.
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북구 화명3동 행정복지센터 마련
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 주택정비사업 초기 발생할 수 있는 주민 불편을 최소화하고 상담 수요에 신속히 대응하기 위한 선제적 대응에 나섰다.
시는 14일부터 노후계획도시 정비사업과 관련해 주민 상담과 맞춤형 컨설팅을 전담하는 비수도권 최초의 '부산권 미래도시지원센터'를 임시 운영한다고 밝혔다.
시에 따르면 현재 해운대, 화명·금곡, 다대, 만덕, 모라, 개금·당감 등 6곳에서 정비사업이 단계적으로 추진됨에 따라 주민 문의와 전문 상담 수요가 급증하고 있어 현장 중심의 상담 거점을 마련했다.
'부산권 미래도시지원센터'는 시와 한국토지주택공사(LH)가 공동 운영하는 상담 지원 거점으로 ▲주민 1:1 상담 ▲사업 절차 및 최신 제도 안내 ▲단지별 맞춤형 컨설팅 ▲사업설명회 지원 등 노후계획도시 정비사업 전반에 대한 종합 지원 기능을 수행한다.
시는 그간 찾아가는 설명회나 출장 상담 방식으로 진행해 온 주민 지원을 '부산 내 상시 거점' 중심의 상담 체계로 전격 전환한다.
시는 우선 주 2회 방문 상담 중심의 임시 운영을 시작하고, 향후 운영 성과 등을 검토해 정상 운영을 확대 나가는가 하면 관계기관과의 협의를 통해 센터의 안정적인 운영 기반을 강화할 예정이다.
미래도시지원센터는 북구 화명3동 행정복지센터에 마련되며, 임시 운영 기간에는 방문 상담과 전화 상담을 병행한다.
배성택 주택건축국장은 "부산권 미래도시지원센터는 노후계획도시 정비사업의 현장 밀착형 지원 거점으로서 주민과 행정을 잇는 실질적인 소통 창구가 될 것"이라며, "앞으로도 한국부동산원, 한국국토정보공사(LX) 등 노후계획도시 정비지원기구와 긴밀히 협력해 주민 요구에 맞는 수용형 컨설팅을 제공하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com