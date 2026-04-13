세종시교육청, '교육공무직' 채용 공고...조리실무사 72명 선발

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 13일 2026년 제2회 교육공무직원 채용시험 계획을 공고했다.
- 조리실무사 72명을 선발하며 21일부터 23일까지 온라인 원서접수를 진행한다.
- 체력검정은 5월 14일부터, 1차 시험은 5월 30일, 2차 시험은 6월 13일에 실시된다.
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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시교육청은 '2026년 제2회 교육공무직원 채용시험' 계획을 홈페이지에 공고했다고 13일 밝혔다.
이번 채용에서는 학교 급식 현장에서 학생들 식사를 책임질 조리실무사 총 72명이 선발될 예정이다.
응시 자격은 2026년 9월 1일 기준 만 18세 이상 60세 미만 대한민국 국적 소지자로 거주지 제한 없이 지원할 수 있다.
원서접수는 오는 21일 오전 10시부터 23일 오후 5시까지 3일간 온라인교직원채용 홈페이지를 통해 24시간 가능하다. 아울러 온라인 접수가 어려운 지원자를 위해 오는 22일부터 23일까지 방문 접수도 병행된다.
채용시험은 ▲서류전형▲체력검정▲1차 시험▲2차 시험으로 진행된다.
체력검정은 다음달 14일부터 15일까지 진행되며 1차 시험은 다음달 30일, 2차 시험은 오는 6월 13일에 진행된다. 최종 합격자는 6월 30일에 발표될 예정이다.
채용시험과 관련한 세부 일정 및 사항은 세종시교육청 홈페이지 고시·공고에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다. 기타 자세한 사항은 노사정책과 교육공무직원 채용 담당자에게 문의하면 안내받을 수 있다.
박점순 세종시교육청 노사정책과장은 "학생들 건강한 성장을 뒷받침할 수 있는 따뜻한 마음과 책임감을 가진 분들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com