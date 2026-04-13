광주시교육청, 세월호 참사 12주기 계기교육 주간 운영

AI 핵심 요약beta
- 광주시교육청이 13일부터 17일까지 세월호 참사 12주기 계기교육 주간을 운영한다.
- 최승복 부교육감이 13일 목포 신항만에서 헌화와 묵념을 진행하고 노란 리본을 매달았다.
- 16일 본청 추모 행사와 학교 노란 리본 달기 등 추모 활동을 펼친다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청이 세월호 참사 12주기를 맞아 13일부터 오는 17일까지 '계기교육 주간'을 운영한다고 밝혔다.
최승복 부교육감을 비롯한 간부진은 이날 전남 목포 신항만을 찾아 세월호 선체 앞에서 헌화와 묵념을 진행했다.
참석자들은 직접 서명한 노란 리본을 펜스에 매달며 희생자를 추모하고 참사의 아픔을 되새겼다.
최 부교육감은 추모사를 통해 "반복되는 재난을 통해 우리 사회의 안전의식을 냉정하게 돌아보고, 실천 중심의 안전교육을 통해 성숙한 민주시민을 길러내야 한다"며 "아이들이 안심하고 성장할 수 있는 가장 안전한 교육환경을 만들기 위해 교육청 전 직원이 함께 노력하겠다"고 말했다.
참사 당일인 16일에는 본청 전 직원이 참여하는 추모 행사가 열린다.
각자의 다짐을 담은 추모글을 작성한 뒤 '안전한 광주교육, 행복한 사회 만들기 실천 다짐 선언'을 낭독할 예정이다.
계기교육 주간에는 모든 학교와 소속 기관에서도 노란 리본 달기, 추모글 남기기, 추모 현수막 게시, 누리집 팝업 운영 등 추모 활동을 펼친다.
광주시동·서부교육지원청은 ▲사이버 추모관 메시지 남기기▲동영상 교육자료 송출▲추모 현수막 및 배너 게시 등으로 애도를 표할 계획이다.
bless4ya@newspim.com