"내 영상이 홍보에"…대전시 '시민 영상 플랫폼' 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 13일 시민 영상 플랫폼 운영을 밝혔다.
- 시민이 시정 소식·재난·행사 등 촬영한 영상을 제보한다.
- 영상은 검토 후 대전TV 유튜브로 공개하며 12월까지 운영한다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 시민이 직접 촬영한 영상 콘텐츠를 활용한 시정 홍보 '시민 영상 플랫폼'을 운영한다고 13일 밝혔다.
'시민 영상 플랫폼'은 시정 소식, 재난·안전 현장, 행사 및 축제 등 다양한 현장을 시민이 직접 촬영해 제보하는 참여형 홍보 사업으로, 시민의 시각에서 담은 생생한 콘텐츠를 시 공식 채널을 통해 공유하기 위해 추진된다.
제보 대상은 ▲정책 및 시정 소식 ▲재난·안전 관련 현장 상황 ▲관광지·축제·행사 등 현장 스케치 ▲생활 속 유용한 정보 및 시민 체감 콘텐츠 ▲기타 대전을 알릴 수 있는 다양한 영상 등이다.
참여를 희망하는 시민은 촬영한 영상을 촬영 일시, 장소, 내용 등 간단한 정보와 함께 접수 전용 전자우편(djtv042@gmail.com)으로 제출하면 된다. 영상은 주 단위로 취합해 내부 검토를 거쳐 선정 후 대전시 공식 유튜브 채널 '대전TV'를 통해 공개된다.
대전시 관계자는 "시민이 직접 촬영한 영상은 현장감과 공감도가 높아 시정 홍보에 큰 도움이 된다"며 "시민의 시선으로 담은 다양한 이야기가 시정 홍보에 반영될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
한편 '시민 영상 플랫폼'은 12월까지 운영되며, 참여 방법 등 자세한 사항은 대전시 공식 유튜브 채널 '대전TV'와 공식 SNS 게시물을 통해 확인할 수 있다.
nn0416@newspim.com