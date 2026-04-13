'서울 프리랜서 온' 정식 운영 두달 만에 계약금 1억2100만원

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 13일 '서울 프리랜서 온' 정식 운영 두 달 만에 계약 1억2100만원을 달성했다고 밝혔다.
- 시범운영 실적을 초과하며 가입자 2066명, 누적 계약 2억3500만원으로 3배·7배 증가했다.
- 플랫폼 개편으로 안심결제·실적관리 등 통합 지원하며 이용 확산과 인센티브를 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 프리랜서와 의뢰인 간의 대금 체불 문제를 예방하고, 실적 관리까지 지원하는 종합지원 플랫폼 '서울 프리랜서 온'이 올해 1월 정식 운영에 들어간 지 두 달 만에 계약 금액 1억 2100만원을 기록했다고 13일 밝혔다. 이는 작년 8개월간의 시범운영 실적인 약 1억1400만원을 초과한 수치다.
이달 기준 누적 가입자는 2066명, 총 계약 금액 2억3500만원에 이른다. 시는 시범운영 초기 2개월(2025년 4~5월)과 정식 운영 기간 2개월(2026년 2~3월)을 비교했을 때 가입자 수는 약 3배, 계약 금액은 약 7배 증가했다고 분석했다. 이는 정식 오픈과 함께 진행된 플랫폼 개편의 효과로 풀이된다.
이번 개편으로 서울 프리랜서 온은 '안심결제' 단일 기능에서 계약·결제·실적 관리·분쟁 상담·일거리 정보까지 통합 제공하는 종합 플랫폼으로 변화했다.
현장 체감 효과도 뚜렷하다. 프리랜서는 '안심결제'를 통해 대금지급 지연에 대한 불안 없이 안정적으로 업무를 수행할 수 있게 됐으며, 거래 내역과 연계된 실적 관리 기능으로 자신의 경력과 포트폴리오를 체계적으로 관리할 수 있게 됐다.
의뢰인 입장에서도 플랫폼을 통해 거래 내역이 자동으로 연계돼 프리랜서 실적확인서 발급이 가능해지고, 등록 프로필로 경력과 활동 이력을 확인할 수 있게 되면서 편의성과 인력 활용 효율이 획기적으로 높아졌다는 반응을 보인다고 시는 덧붙였다.
시는 '서울 프리랜서 온' 이용 확산을 위해 서울신용보증재단 연계, 이용 기업에 보증 비율 상향과 보증료율 우대를 지원하고 정책자금 신청 시 장기·저리 자금 혜택도 제공하기로 했다. 서울경제진흥원 '하이서울기업' 인증 시에는 가산점(환산점 0.6점)도 받을 수 있다.
시는 앞으로 민·관 협력을 통한 '서울 프리랜서 온' 플랫폼 활용 확산에도 속도를 낼 계획이다. 공공기관 평가·제도와 연계해 이용을 확대하고, 다양한 인센티브를 통해 민간 참여도 지속적으로 유도해 나간다.
이해선 민생노동국장은 "짧은 기간 '서울 프리랜서 온'이 거둔 성과는 업계의 불공정 관행을 걷어내고 프리랜서를 노동자로서 온전히 보호해 줄 안전망이 돼 주리라 기대된다"며 "프리랜서가 안심하고 일할 수 있는 환경과 공정한 거래 기반을 확보하기 위해 노력하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com