서울시, 15일부터 야외 음수대 1777대 재가동…위생 관리 강화

362개 항목 수질검사 거친 아리수 공급

아리수맵 통한 음수대 실시간 정보 제공

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 봄철 산책·러닝·나들이 등 시민 야외활동이 늘어나는 시기에 맞춰, 겨울철 동파 방지를 위해 운영을 중단했던 야외 음수대 1777대를 오는 15일부터 다시 운영한다고 12일 밝혔다.

이를 위해 서울시내 야외 음수대 1777대를 대상으로 공원·자치구, 수도사업소, 서울아리수본부가 참여하는 3단계 합동점검을 실시해 시설 작동 여부와 위생 상태 등을 확인하고 운영 재개 준비를 마쳤다. 올해부터 수질검사 항목이 362개로 확대되면서 보다 엄격한 기준으로 관리되는 아리수가 야외 음수대를 통해 공원과 산책로 등에서도 공급된다.

야외 음수대 [사진=서울시]

시는 야외 음수대 운영 재개 이후에도 모든 음수대를 대상으로 연 4회 정기 수질검사를 실시해 먹는물 수질기준 적합 여부를 지속적으로 점검할 계획이다. 또 검사 결과를 음수대 안내판에 공개하는 등 철저한 수질관리와 투명한 정보공개를 통해 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 관리하겠다고 덧붙였다.

아울러 시민들이 음수대를 더 쉽게 찾고 이용할 수 있도록 '아리수맵' 내 정보 제공 기능도 강화한다. 야외 음수대 위치 정보를 지속 반영·정비해 최신화하고, 음수대 위치에 수질 정보까지 실시간으로 확인할 수 있는 시스템을 올해 안에 구축할 계획이다.

고정형 야외 음수대 외에도 축제·행사 등 대규모 행사에는 이동식 음수대인 '동행 음수대'를 지원한다. 행사 현장에서 일시적으로 늘어나는 음용 수요에 대응해 생수 구매 없이 물을 마실 수 있도록 하고, 텀블러 사용을 유도해 일회용품 사용을 줄이는 음용 문화 확산에도 나설 예정이다.

야외 음수대가 불특정 다수가 이용하는 시설인 점을 고려해 위생수칙 홍보도 병행한다. 출수구에 입을 직접 대지 말고 개인 텀블러나 물병을 사용하도록 안내하고, 음용 목적 외 사용 자제하는 안내수칙도 SNS 등을 통해 알릴 계획이다. 누수·파손·위생 불량 등을 발견하면 음수대 안내판에 적힌 연락처를 통해 관할 자치구나 관리기관에 신고하면 된다.

주용태 서울아리수본부장은 "야외활동이 늘어나는 봄철에 맞춰 시민들이 운동이나 산책 중에도 아리수로 수분을 보충할 수 있도록 음수대 운영을 재개했다"며 "이에 더해 음수대 수질 정보 제공 체계도 단계적으로 갖춰 시민이 안심하고 이용할 수 있도록 하겠다"고 전했다.

