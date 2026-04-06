서울시, 스마트 건설기술 활성화 위한 글로벌 협력 추진

서울시·싱가포르 JTC·SH공사, 업무협약 체결

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 6일 싱가포르 주롱도시공사(JTC), 서울주택도시개발공사(SH공사) 와 '스마트 건설기술 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 공공 건설 및 도시개발 분야의 디지털 전환을 촉진하고 스마트 건설기술 생태계 조성을 위한 국제 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 세 기관은 디지털 건설 및 건설 안전과 생산성 분야에서 스마트 기술 적용 확대를 위한 정책 및 기술 교류를 진행할 예정이다.

특히, 공공 건설 및 도시개발의 디지털 전환에 관한 모범사례와 기술 정보를 공유하며, 스마트 건설기술 분야의 기술교류 회의와 네트워킹을 통해 협력을 강화할 계획이다.

서울시청 전경.

최근 건설 산업은 생산성 정체와 안전관리 강화 요구에 대응하기 위해 BIM(빌딩 정보 모델링), 디지털 플랫폼 등 스마트 건설기술 도입이 가속화되고 있다.

이런 기술은 설계, 시공, 관리 전 과정의 데이터를 활용해 공사 품질과 안전성을 높이는 핵심 수단으로 주목받고 있다.

서울시는 스마트 건설기술 관련 정책과 제도적 프레임워크를 공유하고, SH공사와 싱가포르는 BIM 등 스마트 건설 사업 경험과 디지털 플랫폼 운영 사례를 제공하기로 했다.

서울시는 지난해 8월 서울시 BIM 적용지침을 지자체 최초로 발표하며 스마트 건설기술을 통한 자동설계와 의사결정 등 건설산업의 근본적 체질개선을 선도하고 있으며, SH공사는 공공주택 건설사업에 BIM을 적용하여 설계, 시공 정보를 통합 관리하고 있다.

또 일부 사업에서는 디지털 기반 사업 관리 플랫폼(PMIS)을 활용해 공정, 품질 및 사업정보를 관리하고 있다. 싱가포르 JTC는 IDD(통합 디지털 전달) 기반의 산업단지 및 첨단 도시 개발을 추진하며, 디지털 트윈과 BIM을 활용해 건설 전 생애주기의 디지털 통합 관리 모델을 구축하고 있다.

김성보 서울시 행정2부시장은 "이번 협약은 스마트 건설기술과 도시개발 분야에서 서울과 싱가포르 간 협력을 확대하는 계기가 될 것"이라면 "앞으로도 글로벌 도시들과 기술 교류를 통해 공공 건설의 디지털 전환을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

jycafe@newspim.com