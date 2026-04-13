트럼프, 호르무즈 '역봉쇄' 초강수 왜?...이란 돈줄 차단해 협상력 강화

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국이 이란과의 종전 협상 결렬 직후 이란 항구를 겨냥한 해상 역봉쇄란 초강수 카드를 꺼냈다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 즉각 군사 보복을 경고하며 맞섰고, 2주간의 휴전 합의는 중대 기로에 놓였다.

트럼프 대통령은 12일(현지시간) 트루스소셜을 통해 "미국 해군은 즉시 호르무즈 해협을 오가는 모든 선박에 대한 봉쇄 절차를 개시할 것"이라고 선언했다. 이란과의 협상이 결렬된 직후 나온 첫 메시지였다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 성명을 내고 트럼프 대통령의 포고령에 따라 미 동부시간으로 13일 오전 10시(한국시간 오후 11시)부터 이란 항구를 출입하는 모든 선박에 봉쇄를 시행한다고 밝혔다. 봉쇄는 아라비아만과 오만만의 이란 항구를 포함해 국적에 관계없이 모든 선박에 동일하게 적용된다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌]

표면적으로는 이란이 먼저 해협을 봉쇄한 상황에서 미국이 굳이 맞봉쇄를 선언하는 것이 역설적으로 보인다. 그러나 핵심은 이란의 원유 수출 차단이다. 이란은 해협을 완전히 닫은 것이 아니라 선박 한 척당 최대 200만 달러(약 30억 원)의 통행료를 받으며 일부 유조선을 통과시켜 왔다.

특히 전쟁 중에 이란 자국 석유는 수출은 오히려 늘었다. 시장조사업체 케이플러에 따르면 이란은 3월까지 하루 평균 185만 배럴의 원유를 수출했으며 이는 직전 3개월보다 하루 10만 배럴 많은 수치다. 이란은 국제 기준 가격인 브렌트유보다 배럴당 수 달러 높은 프리미엄까지 챙기며 전비를 충당해 왔다.

미국이 이란 유조선을 막지 않은 것은 유가 급등을 억제하기 위한 고육책이었다. 이란산 원유가 시장에 풀려야 가격을 어느 정도라도 안정시킬 수 있었기 때문이다. 트럼프 행정부는 지난달 이란산 원유에 대한 제재를 한시적으로 면제해 이란의 원유 1억4000만 배럴을 시장에 풀기도 했다. 미국에너지정보청(EIA)에 따르면 이는 전 세계가 하루 반 동안 소비할 수 있는 물량이다.

그러나 미국과 전쟁 중인 이란이 석유를 팔아 전비를 충당하도록 사실상 미국이 도운 셈이 되면서 정치적 역풍을 불러왔다. 행정부는 유가 안정을 위해 전 세계 비축유 긴급 방출을 조율하고, 지난달 러시아산 원유 수억 배럴에 대한 제재도 해제하는 등 동원 가능한 모든 수단을 써왔다.

이번 역봉쇄는 이런 흐름을 정면으로 뒤집는 결단이다. 오는 21일 휴전 만료 전까지 이란의 자금줄을 완전히 틀어막아 호르무즈 해협 개방을 압박하고, 종전 협상 구도를 미국에 유리하게 재편하겠다는 계산이 깔려 있다. 이란이 그간 호르무즈 봉쇄 위협을 협상 카드로 활용해온 흐름을 차단하고, 오히려 미국이 해협 통제권을 쥐어 주도권을 가져오겠다는 전략이기도 하다.

호르무즈 해협 인근의 유조선 [사진=로이터 뉴스핌]

다만 중부사령부는 이란 항구와 무관한 제3국 선박의 해협 통과는 막지 않겠다고 밝혔다. 이란과 거래하지 않는 나라의 선박에는 통항을 허용함으로써 국제 유가에 미치는 충격을 최소화하려는 의도로 풀이된다. 그러나 이란의 공격 위협이 상존하는 상황에서 제3국 선박들이 실제로 해협을 통과할 수 있을지는 불투명하다는 지적도 나온다.

이란은 즉각 강력 반발했다. 누르뉴스에 따르면 혁명수비대 해군 사령부는 "호르무즈 해협의 모든 선박 통행은 이란 군의 완전한 통제하에 있다"며 "적들이 단 한 번이라도 오판한다면 해협은 죽음의 소용돌이가 될 것"이라고 경고했다. 특히 혁명수비대는 또 모든 군함의 해협 접근을 휴전 위반으로 간주하고 대응하겠다고 밝혔다.

호르무즈 해협은 세계 원유·LNG 공급량의 약 20%가 통과하는 핵심 에너지 길목이다. 미·이란 양측이 같은 해협을 두고 봉쇄와 역봉쇄로 맞서는 초유의 상황 속에, 최악의 경우 휴전 기간 중 양국 군이 해협에서 무력 충돌할 가능성도 완전히 배제할 수 없다는 우려가 나온다.

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