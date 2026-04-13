제천영상미디어센터, 어린이날 '미디어 키즈파크' 개최

AI 핵심 요약beta
- 충북 제천문화재단이 13일 5월 5일 어린이날 제천영상미디어센터에서 미디어 키즈파크 행사를 연다고 밝혔다.
- 센터를 영화 VR AI 로봇 체험 공간으로 꾸며 가족이 미디어를 즐기도록 했다.
- 신비아파트 극장판 상영과 AI 드로잉 등 체험 프로그램을 운영한다.
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AI 드로잉 등 다양한 미디어 체험 프로그램 운영
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천문화재단은 오는 5월 5일 어린이날을 맞아 제천영상미디어센터 '봄'(이하 센터)에서 어린이날 특별행사 '미디어 키즈파크'를 개최한다한다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 제104회 어린이날을 기념해 가족이 함께 미디어를 자유롭게 즐길 수 있도록 마련됐으며, 센터 전체를 영화, VR, AI, 로봇 등이 어우러진 하나의 '미디어 키즈파크'로 꾸밀 예정이다.
먼저, 인기 국내 애니메이션 신비아파트 시리즈 10주년을 기념하는 극장판 '한 번 더, 소환'이 오후 1시와 오후 3시, 두 차례 특별 상영된다. 관람 신청은 오는 14일부터 센터 홈페이지를 통해 선착순으로 접수한다.
이와 함께 현장에서 별도 예약 없이 참여할 수 있는 ICT 런닝, 팝터치, 로봇축구, 포토박스, VR 체험, AI 드로잉, 우주체험 크로마키, VR 카드보드 만들기 등 다양한 미디어 체험 프로그램도 운영된다.
특히 AI 드로잉 체험은 직접 그린 그림을 움직이는 영상 콘텐츠로 구현하는 프로그램으로, 어린이들이 미래 기술을 놀이처럼 경험하며 상상력과 창의력을 자연스럽게 확장할 수 있도록 구성됐다.
재단 관계자는 "이번 행사가 어린이들이 미디어를 친숙하게 접하는 기회가 되길 바란다"라며 "앞으로도 가족 단위가 함께 참여할 수 있는 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.
기타 자세한 사항은 제천문화재단 영상미디어팀으로 문의하면 안내받을 수 있다
choys2299@newspim.com