中国扫地机器人加速进入韩国市场 韩企转向高端竞争

纽斯频通讯社首尔4月13日电 在全球扫地机器人市场中占据主导地位的中国企业，正通过大幅降价和强化售后服务（AS），加快进入韩国市场。对此，三星电子和LG电子决定不再与中国企业进行单纯的硬件参数竞争，而是通过强化隐私安全技术与高端人工智能（AI）功能，主打高端产品抢占市场。

【插图=AI生成】

市场调研机构IDC 13日发布的数据显示，去年全球家用扫地机器人市场中，石头科技以17.7%的市场份额位居第一，科沃斯（14.3%）、追觅科技（10.5%）、小米（6.7%）、云鲸（5.3%）等中国企业紧随其后，而三星电子和LG电子则被归入"其他企业"类别。

尽管韩国扫地机器人市场规模已增长至约1万亿韩元，但中国品牌占据主导地位。行业龙头石头科技今年2月推出一体化新产品"S10 MaxV Ultra"，并通过最高约30万韩元的折扣吸引消费者。同时，针对以往被认为薄弱的售后服务环节，中国品牌大幅加强服务能力，如提供最长5年的免费质保，将竞争延伸至韩国本土企业优势明显的售后领域。

追觅科技也在提升性能的同时，将产品价格下调约20万韩元，以更具竞争力的产品线进军韩国市场。例如，其搭载直排水系统的X60 Ultra售价为139万韩元，X60 Master售价为149万韩元。

在硬件性能方面，中国企业甚至实现了可跨越约8厘米门槛等优势。对此，韩国家电企业将竞争重点转向隐私安全与AI功能，通过技术可信度来强化高端产品价值，以迎合对个人信息保护高度敏感的本土消费者。

今年2月发布新款扫地机器人"Bespoke AI Steam"的三星电子，搭载了"Knox Matrix"和"Knox Vault"等安全解决方案，大幅提升数据保护能力。其系统可监测设备间的安全状态，并将敏感信息存储于独立的硬件安全芯片中，同时通过端到端加密（E2EE）技术，防止黑客攻击或账号泄露带来的数据风险。此外，产品还具备AI自动识别污渍类型并调整清洁模式的功能，进一步巩固高端定位。

将在今年推出新产品的LG电子也将采取类似策略。此前，LG在IFA 2025和CES 2026上展示了内嵌式"Hidden Station"和独立式"Objet Station"等产品。这些产品可实现吸尘、拖地清洗与烘干全流程自动化，并在机身及基站中引入蒸汽功能，以提升卫生管理水平。业内预计，LG电子未来也将强化自有安全平台，推动高端化营销。

业内人士表示，扫地机器人因搭载摄像头和麦克风，用户对隐私问题高度敏感。在硬件参数竞争之外，通过可靠的安全系统与先进AI技术提升产品信任度，将成为韩国企业拉开与中国品牌差距的关键竞争力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社