부산시 '웹툰 작가 양성사업' 2년 연속 선정…국비 1억5000만 원 확보

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 13일 한국콘텐츠진흥원 공모에서 부산정보산업진흥원을 2년 연속 선정했다.
- 국비 1억5000만 원을 확보해 신진 웹툰 작가 육성에 투입한다.
- 13명 참여자 모집은 다음달 3일까지 진행하며 6월부터 멘토링 지원한다.
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부산 글로벌웹툰센터 협력 시장 진출 지원
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 한국콘텐츠진흥원(KOCCA) 주관 '2026 지역 기반형 웹툰 작가 양성사업' 공모에서 (재)부산정보산업진흥원이 2년 연속 선정됐다고 13일 밝혔다. 이로써 시는 국비 1억5000만 원을 확보했다.
'지역 기반형 웹툰 작가 양성사업'은 지역의 웹툰 분야 인적․물적 교육 기반(인프라)을 보유한 플랫폼 기관을 지원하는 사업이다.
시는 이번 공모를 통해 확보한 예산(국비 1억5000만원)을 지역 웹툰 산업을 선도할 신진 작가 육성에 집중 투입할 계획이다.
진흥원은 글로벌웹툰센터를 운영하며 탄탄한 교육 인프라와 창작 생태계를 갖춰 지난해 전원 수료율 100%를 기록하는 등 높은 성과를 거둔 점이 이번 재선정의 기반이 됐다.
시와 진흥원은 교육 중심 지원을 넘어 웹툰 창작자들이 산업 현장에 안착할 수 있도록 단계별 성장 시스템을 구축한다.
주요 프로그램은 ▲전문가 1:1 맞춤형 멘토링 ▲웹투 창작 실무 중심 특강 ▲품평회 및 현장 실습 ▲해외 협력 전시 지원 ▲지역 축제와 연계한 현장 프로그램으로 구성된다.
사업 참여자 모집은 다음달 3일까지 진행되며, 선발된 13명은 오는 6월부터 전문 멘토링과 창작 지원을 본격적으로 받는다.
조유장 문화국장은 "부산의 견고한 웹툰 창작기반과 작가들의 역량을 인정받은 결과"라며 "부산글로벌웹툰센터와 지역 페스티벌을 연계해 지역에서 성장한 인재가 세계 시장으로 진출할 수 있도록 선순환 구조를 강화하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com