동해 지가동 야산서 7개 기관·단체 식목행사…마가목 600그루 심어

AI 핵심 요약beta
- 백두대간보전회가 10일 강원 동해시에서 동해시·삼척국유림관리소 등 7개 기관과 함께 나무심기 행사를 진행했다.
- 80여 명의 참가자들이 소나무재선충 피해 지역에 병충해에 강한 마가목 600여 주를 심어 산림 복원을 도왔다.
- 제81회 식목일을 기념한 이번 행사는 기후변화 대응과 저탄소 녹색성장의 기반 조성을 목표로 추진됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = (사)백두대간보전회는 지난 10일 강원 동해시 지가동 산21번지 일원에서 동해시와 삼척국유림관리소 등 산림 유관기관과 함께 나무심기 행사를 진행했다.
이날 행사에는 동해시·삼척국유림관리소·동해시시설관리공단·산림조합중앙회 동부목재사업본부·한라시멘트(주)·산림조합중앙회 동부산림사업본부·백두대간보전회 등 7개 기관·단체 직원과 회원 80여 명이 참여해 식목 작업에 동참했다.
제81회 식목일을 기념해 '국민이 심는 녹색 대한민국'을 슬로건으로 열린 이번 행사는 소나무재선충 피해를 입은 지역을 대상으로 진행됐다. 참가자들은 병충해에 강하면서 산주들의 경영수입에도 도움이 되는 수종인 마가목 600여 주를 심어 훼손된 산림의 복원을 도왔다.
최종복 백두대간보전회 회장은 "2026년 나무심기 행사가 기후변화에 대응한 저탄소 녹색성장의 기반을 조성하는 데 조금이나마 보탬이 되길 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com