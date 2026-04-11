[프로축구] '클리말라 극장골' 서울, 2위 전북 꺾고 선두 질주...제주는 포항 제압 후 2연승

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로축구 K리그1 선두 FC서울이 파트리크 클리말라의 극장골에 힘입어 2위 전북 현대를 제압했다.



서울은 11일 서울월드컵경기장에서 열린 전북과의 K리그1 2026 7라운드 홈경기에서 1-0으로 승리했다. 후반 추가시간까지 0의 균형이 이어졌으나, 클리말라가 극장골 넣으며 서울이 극적 승리를 챙겼다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 서울 선수단이 11일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 K리그1 홈경기에서 클리말라가 후반 추가시간 극장골을 넣은 후 기뻐하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.11 football1229@newspim.com

서울은 이날 승리로 6경기 무패(5승 1무)를 달리며 승점 16으로 선두를 수성했다. 서울은 2017년 7월 2일 2-1로 승리한 이후 홈에서 전북을 단 한 번도 이기지 못했다. 이후 13경기 2무 11패로 철저히 밀렸던 서울은 9년 만에 안방에서 승리하며 '전북전 홈 무승 징크스'를 말끔히 씻어냈다.

서울은 전반 16분 야잔 아부 아랍의 발리슛으로 포문을 열었으나, 이후 전북 골키퍼 송범근의 선방에 막혔다. 이어진 슈팅마저 수비수 김태환이 몸을 날려 막아 득점 기회를 놓쳤다.

되려 전북에 득점 기회를 허용했다. 전반 40분 야잔의 백 헤더가 자책골로 연결될 뻔 했으나, 골키퍼 구성윤이 잘 막았다. 4분 뒤에는 이동준에게 페널티킥을 내줬으나 비디오판독(VAR) 후 취소됐다.

득점 없이 전반전이 끝난 후 양 팀은 교체카드를 내세워 득점을 노렸다. 하지만 쉽사리 골문은 열리지 않았다.

후반 44분 전북 티아고 오로보의 헤더가 골대를 강타한 후 서울 수비가 머리로 걷어낸 공이 티아고 앞에 떨어졌다. 골대 바로 앞에 있던 티아고는 곧바로 발을 갖다 대 골망을 갈랐다. 하지만 오프사이드가 선언됐다.

후반 추가시간 양 팀은 골을 넣기 위해 팽팽한 주도권 싸움을 벌였다. 후반 추가시간 4분 전북의 공격 전개를 김진수가 태클로 끊었다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 서울 문선민이 11일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 K리그1 홈경기에서 전북 이승우와 경합하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.11 football1229@newspim.com

이어진 경합에서 승리한 송민규가 공을 몰고 전북 문전까지 전진했다. 이어 박스 앞에서 문선민에게 공을 건넸다. 문선민이 페널티 박스 우측으로 침투하는 야잔에게 패스했다. 야잔은 지체 없이 낮은 크로스를 골문 앞으로 보냈고, 클리말라가 슬라이딩 원터치로 골망을 흔들었다. 경기는 그대로 끝나며 서울은 홈에서 승점 3을 챙겼다.

같은 시각 포항스틸야드에서 열린 리그 경기에서는 원정팀 제주 SK가 포항 스틸러스를 2-0으로 꺾었다. 제주는 전반 16분 장민규의 선취점, 전반 26분 신상은의 추가 골을 잘 지켰다.

제주는 시즌 개막 후 2무 3패 뒤 부천FC를 1-0으로 누르고 6경기 만에야 첫 승리를 수확했다. 이날 포항 원정에서 시즌 첫 멀티 득점 경기를 펼치며 연승을 기록했다.

인천축구경기장에서는 울산 HD가 후반 추가 시간 터진 말컹의 극장골 덕분에 인천 유나이티드를 2-1로 꺾었다.

울산은 전반 23분 상대 실수를 통해 생긴 기회에서 야고 카리엘로가 왼발로 마무리하며 앞서갔다. 후반 26분 인천 스테판 무고사에게 실점하며 동점을 허용했으나, 후반 50분 이규성의 크로스를 말컹이 헤더로 연결하며 울산의 승리로 끝났다.

울산은 이날 승리로 4승 1무 1패를 기록, 승점을 13으로 늘렸다. 이로써 이날 서울에 패한 전북(3승 2무 2패·승점 11)을 제치고 2위로 올라섰다. 인천은 2승 1무 4패로 승점 7에 머물러 7위에 자리했다.

부천FC는 광주FC와 원정경기에서 1-0으로 승리했다.

후반 9분 역습 상황에서 존 몬타뇨의 헤더 패스를 받은 제페르송 갈레고가 왼발 슛으로 골문을 열었다. 갈레고의 올 시즌 4호 골이자 부천에는 4경기 만의 득점이었다.

부천은 2승 3무 2패를 기록하며 4위(승점 9)로 도약했다. 광주는 최근 3연패를 포함해 1승 3무 3패로 11위에 그쳤다.

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