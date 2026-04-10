대전조달청, 혁신제품 5건 신규 지정..."지역기업 성장 뒷받침"

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전지역 기업 5곳의 기술 제품이 조달청 혁신제품으로 선정되며 공공시장 진입 기회를 확보했다.

대전지방조달청은 '2026년 제1차 혁신제품 지정심사' 결과 지역 5개 업체 제품이 혁신제품으로 지정됐다고 10일 밝혔다.

대전지방조달청 로고.

이번에 선정된 제품은 기술성과 공공 활용성을 인정받은 스마트·AI 기반 솔루션이 중심이다. ㈜무브먼츠의 '스마트 지하시설물 인식표지 시스템(스마트핀)'은 GIS 기반 3차원 통합 유지관리와 AR 기술을 결합해 지하시설물 위치와 속성 정보를 시각화, 유지관리 의사결정을 지원하는 제품이다.

주식회사 와토시스의 '인공지능 기반 영상데이터 개인정보 비식별화 소프트웨어'는 영상 속 얼굴과 차량번호판 등 개인정보를 비식별화하면서도 필요 시 원본 복원이 가능한 기술을 구현했다.

이와 함께 ㈜에어사운드의 '양방향 통번역 서비스', ㈜유앤아이기술의 '플라즈마 탈취시스템', ㈜파트넷의 '온디바이스 AI 기반 산업재해 예방 및 실시간 경고 시스템'도 혁신제품으로 포함됐다.

혁신제품으로 지정되면 조달청 '혁신장터' 전용몰에 등록돼 최대 6년간 수의계약이 가능하고 시범구매 등 다양한 정책적 지원을 받을 수 있다.

최병수 대전지방조달청장은 "혁신제품 지정과 판로 지원을 통해 지역 기업의 성장 기반을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com