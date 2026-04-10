쇼메, 신세계 본점 부티크 오픈

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프랑스 하이 주얼리 브랜드 쇼메는 4월 9일 신세계백화점 본점 '디 에스테이트' 1층에 신규 부티크를 오픈했다고 밝혔다.

[사진=쇼메] 신세계 본점 쇼메 부티크

이번 매장은 브랜드의 역사성과 현대적 공간 구성을 반영해 설계됐으며, 파리 방돔 광장 12번지에서 영감을 받은 디자인 요소를 적용했다. 외관에는 브랜드 상징 색상을 활용했으며, 내부에는 프랑스 아티스트 마틴 베르게르의 프레스코 작업이 반영됐다.

매장 공간은 프랑스 장인 기술과 한국 전통 미학 요소를 함께 고려해 구성됐다. 일부 벽면 디자인에는 전통 창호에서 착안한 패턴이 적용됐으며, 니켈 실버 소재 장식과 티아라 모티브를 통해 브랜드의 역사적 배경을 표현했다.

또한 매장 내에는 '비 드 쇼메', '리앙', '조세핀' 등 주요 컬렉션과 하이 주얼리 제품이 함께 전시된다. 부티크 오픈을 기념해 핑크 마더 오브 펄 다이얼이 적용된 '조세핀 아그레뜨 워치'가 해당 매장에서 단독으로 공개됐다.

쇼메는 이번 부티크를 통해 국내 고객 접점을 확대하고 브랜드 경험을 강화한다는 계획이다.

[사진=쇼메]

whitss@newspim.com