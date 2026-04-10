"길은 덜 막고, 축제는 더 길게"…대전 0시 축제 확 바뀐다

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 10일 2026 대전 0시 축제 착수보고회에서 운영 방향을 공개했다.
- 교통 통제 부담을 줄이고 기간을 8월 7일부터 17일까지 11일로 확대했다.
- 시민 참여 프로그램 강화와 공간 효율화로 체류형 축제를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = '대전 0시 축제'가 교통 통제 부담은 줄이고 운영 기간은 확대하는 방식으로 한층 효율적인 축제로 재편된다.
대전시는 10일 시청 대회의실에서 '2026 대전 0시 축제' 행사운영 대행 용역 착수보고회를 열고 이 같은 내용을 중심으로 한 축제 운영 방향을 공개했다.
올해로 4회째를 맞는 이번 축제는 시민 불편을 최소화하면서도 체류형 축제로의 전환을 꾀한 것이 특징이다. 특히 축제를 사전행사와 본행사로 분리 운영해 전체 기간은 11일로 확대하는 대신 중앙로 전면 통제는 본행사 기간에 집중해 부담을 줄였다.
사전행사는 8월 7일부터 원도심 상권 일원에서 진행되며 중앙로 전면 통제는 8월 14일부터 17일까지 본행사 기간에만 적용된다. 이에 따라 기존보다 도심 교통 혼잡을 완화하면서도 축제 분위기는 더 길게 이어갈 수 있게 됐다.
공간 운영 방식도 효율성을 높였다. 기존 중앙로역과 대전역 두 곳으로 나뉘었던 특설무대를 중앙로역으로 일원화해 집중도를 높이고, 대전역 구간은 가족 단위 방문객을 위한 개방형 공간으로 재구성한다. 이곳에는 레트로 놀이동산과 먹거리존, 소규모 공연 무대가 조성돼 체험형 콘텐츠를 강화할 예정이다.
우리들공원 일대는 사전행사부터 체험과 공연, 휴식이 결합된 복합 문화공간으로 운영되며 축제 전반의 동선을 분산시켜 방문객 편의를 높이는 역할을 맡는다.
프로그램 역시 시민 참여와 체험 요소를 대폭 강화했다. 시민참여형 퍼레이드를 비롯해 K-POP 경연대회와 인기 가수 공연, 미래과학체험, 4D 어트랙션, 패밀리 테마파크 등 다양한 콘텐츠가 마련돼 연령대별 즐길거리를 균형 있게 배치했다.
시는 지난 3년간의 운영 경험을 바탕으로 안전사고·쓰레기·바가지요금 없는 '3무 축제' 기조를 유지하며 운영 완성도를 한층 끌어올린다는 방침이다.
이장우 대전시장은 "올해 축제는 시민 불편을 줄이면서도 더 많은 사람들이 오래 머무를 수 있도록 설계한 것이 핵심"이라며 "대전 0시 축제가 글로벌 축제로 도약하는 전환점이 되도록 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.
한편 '2026 대전 0시 축제'는 8월 7일부터 17일까지 11일간 중앙로와 원도심 일원에서 개최된다.
gyun507@newspim.com