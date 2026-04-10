박지훈, 신보 트랙리스트 공개…타이틀곡은 '바디엘스'

AI 핵심 요약beta
- 박지훈 소속사 YY엔터테인먼트가 10일 첫 싱글 '리플렉트' 트랙리스트를 공개했다.
- 타이틀곡 '바디엘스'를 비롯해 '워터컬러', '아이 캔트 홀드 유어 핸드 애니모어' 총 3곡을 수록했다.
- 29일 오후 6시 음원 사이트 발매하며 현재 예약 판매 중이다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 겸 배우 박지훈이 신보 트랙리스트를 공개했다.
소속사 YY엔터테인먼트는 10일 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 첫 번째 싱글 앨범 '리플렉트(RE:FLECT)'의 트랙리스트를 공개했다.
이에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 '바디엘스(Bodyelse)'와 '워터컬러(Watercolor)', '아이 캔트 홀드 유어 핸드 애니모어(I can't hold your hand anymore)'까지 총 3곡이 수록된다.
타이틀곡 '바디엘스'는 몽환적인 신시사이저와 감각적인 기타 리프가 어우러진 미디엄 팝 댄스 곡으로, 중독성 있는 후렴구가 특징이다.
또한 '워터컬러'는 청량한 사운드가 돋보이는 팝 곡이며, '아이 캔트 홀드 유어 핸드 애니모어'는 어쿠스틱 기반의 감성적인 팝 발라드로 앨범의 다채로운 음악적 색을 완성한다.
박지훈이 3년 만에 선보이는 신보 '리플렉트'는 지나온 시간과 그 속에 남아 있는 감정들을 다시 마주하며, 현재의 자신을 비추어보는 과정을 담아낸 앨범이다.
일상 속에 스며든 낯선 감정부터 투명하게 번져가며 마음에 자리 잡은 순간들, 그리고 더 이상 같은 시간 위에 있지 않더라도 여전히 남아있는 기억까지 다양한 감정의 결을 섬세하게 풀어냈다.
박지훈의 첫 번째 싱글 앨범 '리플렉트'는 현재 각종 음반 판매 사이트에서 예약 판매가 진행 중이며, 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
alice09@newspim.com