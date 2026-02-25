박지훈, '유퀴즈' 출격…왕사남 흥행·'항준픽' 비하인드 푼다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 2026년 최고 흥행작에 등극한 영화 '왕과 사는 남자'의 박지훈이 25일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다.

'왕과 사는 남자'에서 왕위에서 쫓겨난 어린 선왕 이홍위 역으로 눈부신 열연을 펼친 박지훈이 오늘(25일) 오후 8시 45분 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. 영화 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담았다.

[사진=tvN]

한국 영화 최초로 단종의 숨겨진 이야기를 그린 '왕과 사는 남자'의 이홍위 역으로 연일 호평을 이끌어내며 '대체 불가 배우'로 거듭난 박지훈이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 진솔한 이야기를 풀어놓을 예정이다. 박지훈은 MC 유재석과의 유쾌한 티키타카를 선보이는 것은 물론, 캐스팅 비하인드부터 생생한 촬영 에피소드에 대한 풍성한 토크를 풀어내며, 영화를 이미 본 관객들에 이어 관람을 앞둔 예비 관객들의 마음까지도 사로잡을 전망이다.

[사진=tvN]

독보적인 눈빛과 빛나는 열연으로 600만 관객의 가슴을 울린 배우 박지훈의 솔직 담백한 이야기는 오늘 오후 8시 45분 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 확인할 수 있다. 올해 첫 600만 관객 돌파작 '왕과 사는 남자'는 극장에서 절찬 상영 중이다.

