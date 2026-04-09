안병구 밀양시장, 주요 현안사업 현장 점검…시민 체감 행정 불편 최소화

AI 핵심 요약beta
- 안병구 밀양시장이 9일 주요 현장 점검했다.
- 밀양역 재건축 공사 상황 확인하고 안전 강조했다.
- 삼문동 제2어린이공원 방문해 5월 준공 당부했다.
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[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 지역 핵심 현안과 도시 기반시설 조성사업의 추진 상황을 직접 점검하며 속도 조절에 나섰다.
밀양시는 9일 안병구 시장 주재로 주요 현장 점검을 실시했다고 밝혔다. 이번 일정은 2026년 시정 슬로건인 '기회와 활력, 실감나는 밀양'을 실현하기 위한 현장 중심 행정의 연장선에서 추진됐다.
안 시장은 먼저 밀양역 재건축 현장을 찾아 공사 진행 상황을 확인했다. 밀양역은 한국철도공사가 총사업비 267억원을 들여 지상 3층, 연면적 3,426㎡ 규모로 새로 짓는 사업이며 2027년 4월 준공을 목표로 한다.
안 시장은 여객통로 확장 등 설계 변경 내용에 따른 안전성 확보를 강조하며 "밀양의 관문으로서 시민 불편을 최소화하고 계획대로 완공해달라"고 말했다.
이어 삼문동 제2어린이공원 조성 현장을 방문했다. 이 사업은 밀양 최대 상권 밀집 지역의 유휴지를 시민 쉼터로 조성하는 것으로, 전체 면적 1600㎡에 석가산·수경시설·야외무대·놀이공간 등이 들어선다. 현재 공정률은 70%로 막바지 수목 식재와 시설물 설치가 진행 중이다.
안 시장은 "삼문동 중심 공원이 아이들에게는 놀이터, 시민들에게는 힐링 공간이 될 것"이라며 "5월 준공까지 세심하게 마무리해 달라"고 당부했다.
시는 주요 사업 현장을 수시로 점검하며 문제를 선제적으로 해결하고 시민 체감형 행정을 지속 추진할 방침이다.
news2349@newspim.com