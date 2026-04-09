"K콘텐츠, AI 세계 시장 선점 나서야"…문체부, 인공지능 문화강국 세미나

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 9일 한국문화관광연구원과 세미나를 열었다.
- 국가AI전략위 계획에 따른 AI 기반 문화강국 과제를 본격화했다.
- 콘텐츠업계 전문가 발제와 토론으로 정책 방향을 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국문화관광연구원과 함께 9일 '인공지능 기반 문화강국 방향 수립 세미나'를 개최했다. 이번 행사는 지난 2월 국가인공지능전략위원회가 발표한 '대한민국 인공지능 행동계획'에서 12대 전략 분야 중 하나로 제시된 '인공지능 기반 문화강국' 과제를 본격화하기 위해 마련됐다.
문체부는 지난 3월 1일 문화인공지능정책과를 신설하고 국가인공지능위원회 및 현장과의 소통을 통해 구체적인 정책 방향 수립에 나서고 있다.
이날 세미나에서는 한국콘텐츠진흥원 이강훈 미래정책팀장, 국가인공지능전략위원회 류정혜 위원, 엔씨에이아이(NC AI) 김민재 최고기술책임자(CTO)가 발제를 맡았다.
이강훈 팀장은 '콘텐츠산업의 AI 활용 동향'을 주제로 콘텐츠업계 전반에서 생성형 인공지능 기술이 빠르게 확산하고 있는 현황과 업계의 기대효과를 설명했다. 류정혜 위원은 'AI 액션플랜과 문화 인공지능 전환(AX): 함의, 기회, 방향'이라는 제목의 발제를 통해 K-컬처 산업의 국가 단위 미래 전략 필요성을 강조하며, 세계 시장을 겨냥한 새로운 기회 선점의 중요성을 역설했다. 김민재 CTO는 NC AI가 개발한 콘텐츠 특화 인공지능 서비스와 실제 콘텐츠 제작 현장에서의 활용 사례를 소개하며 콘텐츠산업의 AI 전환 현황을 발표했다.
이어진 종합 토론에는 국가인공지능전략위원회 사회분과 위원을 비롯해 MBC C&I, 툰스퀘어, CJ ENM 등 콘텐츠 업계와 학계, 유관 기관 관계자들이 참여해 의견을 나눴다. 참석자들은 AI 기반 콘텐츠 유통 체계 마련과 AI 기반 제작이라는 새로운 영역에 대한 투자 확대 필요성에 공감했다. 또한 급속도로 발전하는 AI 기술 속에서 K-컬처 고유의 특성을 지키고 지속 가능한 생태계를 구축하는 과제에 대해서도 다양한 논의가 이뤄졌다.
임성환 문체부 문화산업정책관은 "인공지능 기반 문화강국으로 나아가기 위한 정책 방향을 수립하기 위해 앞으로도 현장과 폭넓고 깊이 있는 소통을 지속 확대할 계획"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com