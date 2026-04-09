코미디언 이진호, 뇌출혈로 입원…"의식 회복 후 치료 중"

AI 핵심 요약beta
- 이진호가 9일 SM C&C가 뇌출혈 입원 사실 밝혔다.
- 1일 오후 뇌출혈로 쓰러져 의식 회복 후 중환자실 치료받는다.
- 가족이 곁 지키며 건강 회복 응원 부탁했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 코미디언 이진호가 뇌출혈로 쓰러져 병원에서 치료를 받고 있다.
9일 소속사 SM C&C는 공식 입장을 통해 "이진호가 지난 1일 오후 갑작스러운 뇌출혈로 병원에 입원했다"며 "현재는 의식을 회복한 상태로 치료에 집중하고 있다"고 밝혔다.
이어 "아티스트의 건강 회복이 최우선인 만큼, 안정적으로 회복에 전념할 수 있도록 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 전했다.
이진호는 지난 1일 뇌출혈로 의식을 잃은 뒤 즉시 병원으로 이송됐으며, 현재는 중환자실에서 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다. 가족들이 병원에 머물며 곁을 지키고 있는 상황이다.
1986년생인 이진호는 2005년 SBS 7기 특채 개그맨으로 데뷔해 '웅이 아버지' 캐릭터로 큰 인기를 얻었다. 이후 tvN '코미디 빅리그', JTBC '아는 형님' 등 다양한 예능 프로그램에서 활약해왔다.
2024년 10월 불법 도박 의혹이 불거지며 활동을 중단하고 자숙에 들어갔고, 2025년 9월에는 음주 운전 혐의까지 제기되며 논란이 이어진 바 있다.
moonddo00@newspim.com