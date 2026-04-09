우리다문화장학재단 '우리 Up 학습멘토링' 참여자 모집

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹 우리다문화장학재단이 9일 '우리 Up 학습멘토링' 참여자를 모집했다.
- 대학생 멘토와 초6~중3 멘티를 1:1 매칭해 학습 지도와 진로 탐색을 제공한다.
- 17일까지 홈페이지로 신청받아 4월 말 최종 발표한다.
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멘티, 초등학교 6학년~중학교 3학년 학생…복지·교육기관 신청
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹 우리다문화장학재단이 올해 새롭게 선보이는 '우리 Up 학습멘토링' 참여자를 모집한다고 9일 밝혔다.
'우리 Up 학습멘토링'은 기초 교과 학습 지도가 필요한 아동·청소년과 대학생을 1:1로 매칭해 정기적인 교육 지원과 진로 탐색 기회를 제공한다. 이는 취약계층 학생들의 학습 격차 완화와 자기성장 역량 강화를 목표로 한다.
대학생 멘토는 수도권 지역에서 주 2회 정기 방문 학습 지도가 가능한 국내 대학(원) 재학생 및 휴학생이라면 직접 개별적으로 신청할 수 있다. 소정의 활동을 마친 멘토에게는 200만 원의 멘토링 장학금과 활동 수료증이 수여된다.
아동·청소년 멘티는 기초 교과 학습 지도가 필요한 초등학교 6학년부터 중학교 3학년까지의 학생이 대상이며, 멘토링 활동 장소 제공이 가능한 수도권 소재 사회복지 및 교육 기관을 통해서만 신청을 받는다. 선발된 멘티들에게는 1:1 학습 지도와 더불어 학습 교재 및 학용품 지원, 대학 탐방 등 다양한 진로 탐색 프로그램도 함께 제공될 예정이다.
참여를 희망하는 대학생 멘토 및 기관은 오는 17일까지 우리다문화장학재단 홈페이지에서 온라인으로 신청할 수 있으며, 서류 심사를 통해 4월 말 최종 참여자를 발표할 계획이다.
우리다문화장학재단 박수미 차장은 "우리 Up 학습멘토링을 통해 아동·청소년들이 학습 역량을 키우고 자립적 성장의 기회를 얻길 기대한다"며 "참여를 원하는 대학생들과 해당 아동을 보호하고 있는 관련 기관의 많은 관심과 신청을 바란다"고 강조했다.
dedanhi@newspim.com