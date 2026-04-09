[ULC] 이강인 12분 활약, 살라흐 벤치만...PSG, 리버풀에 2-0

AI 핵심 요약beta
- PSG가 9일 챔스 8강 1차전서 리버풀을 2-0 완승했다.
- 두에 선제골 후 크바라츠헬리아가 후반 추가골로 승리 이끌었다.
- 이강인이 후반 교체 투입돼 12분간 3키패스 활약했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인은 강렬한 12분을 뛰었고 살라는 벤치만 달궈 대조를 이룬 가운데 PSG가 리버풀에 완승을 거뒀다.
파리생제르맹(PSG)은 9일(한국시간) 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 8강 1차전에서 리버풀을 2-0으로 꺾었다. 디펜딩 챔피언인 PSG는 슈팅 수 18-3, 점유율 우위로 경기 내용까지 압도하며 2차전을 앞두고 4강 진출에 유리한 고지를 점했다. 2차전은 15일 새벽 안필드에서 열린다.
루이스 엔리케 감독은 흐비차 크바라츠헬리아–우스만 뎀벨레–데지레 두에로 이어지는 스리톱과, 주앙 네베스–비티냐–워렌 자이르에메리로 중원을 꾸렸다. 누누 멘데스–윌리안 파초–마르퀴뇨스–아슈라프 하키미, 골키퍼 마트베이 사포노프까지 사실상의 베스트 라인업이었다. 반면 리버풀은 레전드 모하메드 살라흐를 벤치에만 두고 끝내 부르지 않았다.
PSG는 전반 11분 페널티박스 왼쪽에서 두에가 코나테를 등지고 몸을 돌린 뒤 파 포스트를 향해 감아 찬 슛이 라이언 흐라번베르흐 발에 맞고 굴절돼 골문으로 빨려 들어가 선취점을 뽑았다.
PSG는 크바라츠헬리아와 뎀벨레의 측면 돌파로 리버풀 수비를 계속 흔들었다. 후반 21분 크바라츠헬리아가 왼쪽에서 네베스의 스루패스를 받아 수비와 골키퍼를 차례로 제친 뒤 침착하게 추가골을 넣었다.
이강인은 후반 33분 두에와 교체로 들어와 약 12분 동안 13번 공을 터치했고, 그중 3번을 키 패스로 만들 만큼 활약은 짧고 강렬했다. 후반 42분 역습 상황에서 뎀벨레와 2대1 패스를 주고받으며 박스 근처까지 올라왔고 뎀벨레의 논스톱 슈팅은 골대를 강타했다. 큰 무대에서 12분간 '3키 패스'는 엔리케 감독에게 또 한 번 '게임 체인저 미드필더'라는 인상을 남기기에 충분했다.
같은 시각에 열린 또 다른 8강전에서는 아틀레티코 마드리드가 스페인 바르셀로나의 스포티파이 캄노우에서 10명이 싸운 바르셀로나에 2-0 승리를 거뒀다. 2차전은 6일 뒤 아틀레티코의 홈에서 열린다.
psoq1337@newspim.com