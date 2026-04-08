'24시간 한반도 상공 감시'…중고도무인기 양산 1호기 출고

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국산화율 90% '전략급 ISR 자산' 첫 실물 공개

대한항공·LIG넥스원·한화시스템 참여… 3년 만에 양산 돌입

2027년부터 공군 실전 배치… 유·무인 복합전투체계 핵심 축

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 8일 부산 대한항공 테크센터에서 국내 최초 전략급 무인정찰기인 중고도정찰용무인항공기(MUAV) 양산 1호기를 공개하며, 24시간 상시 감시·정찰(ISR) 체계의 독자 구축에 본격 착수했다.

북한의 이동식 미사일 발사대(TEL)와 장사정포, 핵·미사일 시설에 대한 실시간 감시 수요가 급증하는 가운데, 한국군은 그간 미국산 고고도정찰기 '글로벌호크(RQ-4)' 등 일부 외산 자산에 의존해 왔다.

8일 부산 대한항공 테크센터에서 개최된 중고도정찰용무인항공기(MUAV) 양산 1호기 출고식에서 이용철 방위사업청장이 인사말을 하고 있다.[사진=방위사업청 제공] 2026.04.08 gomsi@newspim.com

MUAV는 중고도(수천~1만m급)에서 장시간 체공하며 한반도 전역을 감시하는 전력으로, 합참·공군이 요구한 '상시 ISR 공백 해소' 과제를 겨냥해 추진됐다. 방사청과 국방과학연구소(ADD)가 사업을 주관하고, 대한항공·LIG넥스원·한화시스템 등 주요 방산업체가 참여했다.

중고도정찰용무인항공기(MUAV) KUS-FS가 비행시험 중인 모습. 국방과학연구소 주관으로 대한항공·LIG넥스원·한화시스템 등이 참여해 개발한 국내 최초 전략급 무인정찰기로, 2027년부터 공군에 순차 배치될 예정이다. [사진=방위사업청 제공] 2026.04.08 gomsi@newspim.com

MUAV는 고성능 전자광학·적외선(EO/IR) 센서와 데이터링크를 통해 365일 24시간 표적을 추적·감시하는 것이 핵심 임무다. 지상통제장비(GCS)와 연동해 실시간 영상·신호 정보를 전송하며, 체공시간과 운용고도 등 핵심 성능은 전략 표적 감시에 맞춰 설계됐다.

개발 과정에서 비행제어, 항전, 통신체계 등 핵심 기술을 국산화해 전체 국산화율 약 90%를 달성했다는 점이 특징이다. 방사청은 "국내 독자 ISR 체계의 기반을 확보했다"고 평가했다.

양산사업은 2023년 12월 착수 이후 약 3년간 진행돼 이날 1호기가 출고됐다. 부산 대한항공 테크센터에서 열린 행사에는 이용철 방사청장, 공군참모차장, 국방부 전력정책국장, 합참 제2전력기획처장, ADD 소장, 국방기술품질원장 등 군·정부·업계 관계자 약 300명이 참석했다. MUAV는 공군 수락시험을 거쳐 2027년부터 순차적으로 인도될 예정이다.

MUAV 전력화가 완료되면, 군은 고고도(글로벌호크)–중고도(MUAV)–전술급 무인기 체계를 잇는 다층 ISR 구조를 갖추게 된다. 이는 북한 핵·미사일 표적의 '탐지–식별–추적' 시간을 단축하고, 킬체인(Kill Chain)과 한국형 미사일방어(KAMD) 운용 효율을 높이는 효과로 이어질 전망이다. 아울러 개발 과정에서 축적된 항공전자·데이터링크·지상통제 기술은 향후 유·무인 복합전투체계(MUM-T)와 차세대 무인기 수출 사업의 기반으로 활용될 가능성이 크다.

8일 부산 대한항공 테크센터에서 개최된 중고도정찰용무인항공기(MUAV) 양산 1호기 출고식에서 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽에서 6번째가 박기완 공군참모차장, 7번째가 이용철 방위사업청장, 왼쪽에서 8번째가 유종석 대한항공 부사장이다. [사진=방위사업청 제공] 2026.04.08 gomsi@newspim.com

이용철 방사청장은 "MUAV는 감시·정찰 능력을 비약적으로 끌어올리는 동시에 자주국방의 핵심 자산"이라며 "국내 항공산업 경쟁력 제고와 후속 무인체계 개발의 교두보가 될 것"이라고 밝혔다.

gomsi@newspim.com