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2026.03.25 (수)
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[전문] 이재명 대통령, KF-21 양산 1호기 출고식 축사…"방산 강국 동력 확보"

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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 25일 "정부는 한국형 전투기 KF-21 보라매의 성공을 방위산업 4대 강국 도약을 향한 든든한 발판으로 삼겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 경상남도 사천시 한국항공우주산업(KAI)에 열린 KF-21 양산 1호기 출고식 축사를 통해 이같이 강조했다.

이 대통령은 "KF-21은 뛰어난 성능과 낮은 유지 비용, 기체 플랫폼의 높은 확장성 등으로 이미 1호기 출고 전부터 세계 각국으로부터 뜨거운 관심을 받아왔다"고 말했다. 

이 대통령은 "KF-21의 성공은 단순한 국방력 강화가 아니라 대한민국이 세계 유수의 방산 강국과 당당히 경쟁할 수 있는 새 동력을 확보했음을 의미한다"고 강조했다.

이재명 대통령이 25일 오후 경상남도 사천시 한국항공우주산업(KAI)에 열린 한국형 전투기 KF-21 양산 1호기 출고식에서 축사하고 있다. [사진=KTV]

다음은 이재명 대통령의 KF-21 양산 1호기 출고식 축사 전문이다.

존경하는 국민 여러분,
그리고 이 자리에 함께하신
세계 각국의 주한대사와 기업인 여러분. 

마침내 오늘 우리 대한민국의 독자 기술로 설계하고
우리 손으로 직접 만든 한국형 최첨단 전투기
KF-21 양산 1호기가 출고됩니다.

우리의 힘으로 우리의 하늘을 지킬 우리의 전투기가
드디어 실전배치 준비를 마쳤습니다.

대통령으로서 무한한 자부심을 안고,
이 역사적인 순간을 우리 5200만 국민과 함께 진심으로 축하합니다.

지금 여러분 앞에 당당히 서 있는 이 전투기는
우리가 반세기 넘게 꿈꿔온 자주국방의 뜨거운 염원을 담고 있습니다.

KF-21의 양산을 통해,
마침내 우리 대한민국은 땅과 바다에 이어 하늘에서까지
우리 기술과 의지로 평화를 지키는 무기를 보유하게 됨으로써
자주국방의 위용을 떨치게 됐습니다.

우리가 마주한 이 위대한 순간은 결코 저절로 오지 않았습니다.

자그마치 25년이라는 긴 시간과
수많은 이들의 땀과 노력이 오늘의 이 순간을 만들었습니다.

지난 2001년, 김대중 대통령께서
국산 전투기 개발 프로젝트를 천명하신 이래,
숱한 난관과 회의적인 시각에도 불구하고,
우리의 연구진과 기술진, 정부와 군 관계자들은
결코 포기하지 않았습니다.

그리고 마침내 불가능을 현실로 만들어 냈습니다.

본인들의 삶을 바쳐가며 개발과 제작에 매진했던 그 헌신 덕분에
대한민국은 우리의 영공을 우리의 힘으로 스스로 수호할 수 있게 되었습니다.

이번 KF-21의 개발과 제작을 주도한 한국항공우주산업,
핵심기술 연구를 담당한 국방과학연구소,
수많은 국내 방산기업과 연구기관,
공군 장병을 비롯한 모든 관계자 여러분께
국민을 대표하여 깊은 존경과 감사의 말씀을 드립니다.

그리고 연구진과 기술진의 곁에서
묵묵히 그 긴 시간을 함께 감내해 주신 가족 여러분께도 감사드립니다.  

이재명 대통령이 25일 오후 경상남도 사천시 한국항공우주산업(KAI)에 열린 한국형 전투기 KF-21 양산 1호기 출고식에서 축사하는 동안 KF-21이 위용을 뽐내고 있다. [사진=KTV]

KF-21의 성공은 단순한 국방력 강화가 아니라,
우리 대한민국이 세계 유수의 방산 강국과 당당히 경쟁할 수 있는
새 동력을 확보했음을 의미합니다.

KF-21은 뛰어난 성능과 낮은 유지비용,
기체 플랫폼의 높은 확장성 등으로
이미 1호기 출고 전부터 세계 각국으로부터
뜨거운 관심을 받아 왔습니다.

정부는 KF-21의 성공을 대한민국 방위산업 4대 강국 도약을 향한
든든한 발판으로 삼을 것입니다.

K9 자주포, 천궁 미사일 등을 통해
세계 최고 수준의 방산 기술력과 생산 능력을 입증한 대한민국은
이제 전투기까지 독자적으로 설계하고 생산하는
진정한 방위산업 강국, 항공산업 강국의 면모를 갖추게 됐습니다.

여기에서 안주하지 않을 것입니다.

첨단 항공 엔진과 소재, 부품 개발 등에 신속하게 착수하여
우리 방위산업이 지속적으로 성장할 수 있도록
투자와 지원을 아끼지 않을 것입니다.

나아가 협력국에 세계 최고의 무기체계뿐만 아니라
우리가 가진 기술과 개발 과정의 경험을 함께 공유하여
K-방산의 경쟁력을 더욱 높여갈 것입니다.

우리의 뛰어난 기술력이
대한민국의 평화는 물론 전 세계의 평화를 지키고
우리 국민의 삶은 더 풍요롭게 만들 수 있도록
끊임없이 연구하고 개발하는 이 담대한 도전을 멈추지 않을 것입니다.

존경하는 국민 여러분,

외국의 원조 무기에 국방을 의존하던 가난한 나라가,
이제는 독자 기술로 첨단 무기를 직접 만들고,
그 무기를 세계 각국이 먼저 찾는 나라가 되었습니다.

자랑스러운 우리의 전투기는 대한민국의 영공을 지키고,
전 세계를 수호하는 연대의 상징이자, 평화의 전령사가 될 것입니다.

우리 정부는 오래도록 꿈꿔왔던 자주국방의 완성을 향해,
세계 평화와 번영에 이바지하는 대한민국을 향해
계속해서 나아갈 것입니다.

그 위대한 여정에 국민 여러분께서 언제나 함께해 주시기를 바랍니다.

다시 한번 KF-21 양산 1호기 출고를
모든 국민과 함께 축하합니다.

고맙습니다. 

kjw8619@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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