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KF-21 첫 수출 '가시권'…인도네시아 16대 협약 추진

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8.1조 사업 11년 만에 첫 해외 성과 눈앞…정상외교 계기 협상 급물살
기술이전·MRO 포함 '패키지 딜' 조율…잔여 36대·13조 추가 수주 잠재력
체납·기술유출 논란 변수…라팔·칸과 경쟁 속 이행 신뢰도 관건

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 2015년 착수한 8조1000억 원 규모 한국형 전투기 KF-21 사업이 11년 만에 첫 수출을 눈앞에 두며, 동남아·중동 시장 확장의 분수령에 진입했다.

정부 고위 관계자는 19일 "프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 4월 1일 국빈 방한해 한국항공우주산업(KAI)을 방문, KF-21 수출 협약 체결을 추진 중"이라며 "최종 금액과 조건을 조율한 뒤 2026년 상반기 내 이행계약 체결을 목표로 협상이 진행되고 있다"고 밝혔다. 인도네시아는 당초 48대 도입을 검토했으나, 재정 여건을 고려해 1차로 16대를 우선 도입하는 방안을 협의 중인 것으로 전해졌다.

지난 1월 12일 경남 사천 남해 상공에서 KF-21 시제 4호기가 비행성능 검증 임무를 수행하며 비행시험을 전면 완료했다. KF-21 개발은 총 1600여 회, 1만3000개 항목에 이르는 비행시험을 단 한 번의 사고 없이 완료하며 안전성을 입증했다. [사진=한국항공우주산업 제공] 2026.03.19 gomsi@newspim.com

인도네시아는 1974년 HJ중공업 미사일 고속정 4척 도입을 시작으로 2001년 KT-1, 2011년 T-50, 같은 해 장보고급 잠수함 3척 등 한국산 무기체계를 단계적으로 도입해왔다. 2017년 '특별 전략적 동반자 관계' 체결 이후 2019년 잠수함 3척을 추가 발주하며 협력 수준을 끌어올렸다.

프라보워 대통령은 2024년 10월 취임 이전 국방부 장관으로 재직하며 한-인니 방산 협력에 관여해온 인물로, 국내총생산(GDP) 대비 0.7~0.8% 수준에 머문 국방비를 확대하겠다는 입장을 밝혀왔다.

KF-21은 4.5세대급 다목적 전투기로 AESA 레이더, 능동전자주사식 항전장비, 중거리 공대공미사일 운용 능력을 갖춘 것이 특징이다. 최대 속도 마하 1.8, 작전반경 약 1000km 수준으로 평가되며, FA-50과 F-35 사이 전력 공백을 메우는 '갭 필러' 전력으로 설계됐다.

정부는 3월 25일 공군용 KF-21 양산 1호기 출고를 계기로 노후 F-4·F-5 전력 대체를 본격화할 계획이다. 양산과 수출 협상이 병행되면서 생산라인 가동률과 단가 경쟁력 개선 효과도 기대된다.

이번 1차 16대 물량은 기술이전과 유지·보수·정비(MRO)를 포함한 '패키지 딜' 형태로 협상이 진행 중이다. 인도네시아는 잔여 36대 도입 옵션을 유지하고 있으며, KT-1 약 20대, T-50 계열 40여 대 추가 수요까지 포함할 경우 잠재 수주 규모는 최대 13조 원 수준으로 거론된다.

중동 시장도 가시권이다. 사우디아라비아와 UAE는 공군 현대화 사업을 추진 중으로, KF-21은 가격 경쟁력과 기술이전 유연성을 앞세워 유럽·미국 기종과의 수주 경쟁을 준비하고 있다.

다만 변수는 인도네시아의 '이행 신뢰도'다. 인도네시아는 KF-21 공동개발 분담금 1조6000억 원(총사업비의 20%) 중 상당액을 장기간 체납했고, 2026년까지 6000억 원 납부 조건으로 재조정된 상태다. 이 과정에서 프랑스 라팔, 튀르키예 '칸(KAAN)' 전투기 도입을 병행하며 기종 다변화를 추진해왔다.

2024년 12월에는 KAI 파견 인도네시아 기술진의 자료 유출 의혹까지 불거지며 양국 관계가 경색되기도 했다. 다만 이번 정상외교를 계기로 협약 추진이 재개되면서 '협상과 이행' 단계로 이어질지 주목된다. 방산업계는 "이번 협약은 상징성이 큰 첫 수출의 출발점"이라며 "실질 성과는 이행계약 체결과 후속 물량 확보 여부에서 판가름 날 것"이라고 보고 있다.

한편, 방산업계 한 관계자는 "정상외교나 청와대발로 수출 '성과'가 먼저 공개되면 아직 협상이 진행 중인 사안을 기정사실화하는 효과가 생긴다"며 "이 경우 방위사업청이나 업체 입장에서는 가격·기술이전·MRO 조건을 두고 협상할 때 '어떻게든 성사시켜야 한다'는 압박이 커져 레버리지가 약화될 수밖에 없다"고 말했다. 이어 "만약 협상이 지연되거나 조건이 바뀔 경우, 책임이 상대국이 아니라 국내 업체에 돌아오는 구조가 되기 때문에 기업 부담도 커진다"고 덧붙였다. 

gomsi@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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