KF-21 첫 수출 '가시권'…인도네시아 16대 협약 추진

8.1조 사업 11년 만에 첫 해외 성과 눈앞…정상외교 계기 협상 급물살

기술이전·MRO 포함 '패키지 딜' 조율…잔여 36대·13조 추가 수주 잠재력

체납·기술유출 논란 변수…라팔·칸과 경쟁 속 이행 신뢰도 관건

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 2015년 착수한 8조1000억 원 규모 한국형 전투기 KF-21 사업이 11년 만에 첫 수출을 눈앞에 두며, 동남아·중동 시장 확장의 분수령에 진입했다.

정부 고위 관계자는 19일 "프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 4월 1일 국빈 방한해 한국항공우주산업(KAI)을 방문, KF-21 수출 협약 체결을 추진 중"이라며 "최종 금액과 조건을 조율한 뒤 2026년 상반기 내 이행계약 체결을 목표로 협상이 진행되고 있다"고 밝혔다. 인도네시아는 당초 48대 도입을 검토했으나, 재정 여건을 고려해 1차로 16대를 우선 도입하는 방안을 협의 중인 것으로 전해졌다.

지난 1월 12일 경남 사천 남해 상공에서 KF-21 시제 4호기가 비행성능 검증 임무를 수행하며 비행시험을 전면 완료했다. KF-21 개발은 총 1600여 회, 1만3000개 항목에 이르는 비행시험을 단 한 번의 사고 없이 완료하며 안전성을 입증했다. [사진=한국항공우주산업 제공] 2026.03.19 gomsi@newspim.com

인도네시아는 1974년 HJ중공업 미사일 고속정 4척 도입을 시작으로 2001년 KT-1, 2011년 T-50, 같은 해 장보고급 잠수함 3척 등 한국산 무기체계를 단계적으로 도입해왔다. 2017년 '특별 전략적 동반자 관계' 체결 이후 2019년 잠수함 3척을 추가 발주하며 협력 수준을 끌어올렸다.

프라보워 대통령은 2024년 10월 취임 이전 국방부 장관으로 재직하며 한-인니 방산 협력에 관여해온 인물로, 국내총생산(GDP) 대비 0.7~0.8% 수준에 머문 국방비를 확대하겠다는 입장을 밝혀왔다.

KF-21은 4.5세대급 다목적 전투기로 AESA 레이더, 능동전자주사식 항전장비, 중거리 공대공미사일 운용 능력을 갖춘 것이 특징이다. 최대 속도 마하 1.8, 작전반경 약 1000km 수준으로 평가되며, FA-50과 F-35 사이 전력 공백을 메우는 '갭 필러' 전력으로 설계됐다.

정부는 3월 25일 공군용 KF-21 양산 1호기 출고를 계기로 노후 F-4·F-5 전력 대체를 본격화할 계획이다. 양산과 수출 협상이 병행되면서 생산라인 가동률과 단가 경쟁력 개선 효과도 기대된다.

이번 1차 16대 물량은 기술이전과 유지·보수·정비(MRO)를 포함한 '패키지 딜' 형태로 협상이 진행 중이다. 인도네시아는 잔여 36대 도입 옵션을 유지하고 있으며, KT-1 약 20대, T-50 계열 40여 대 추가 수요까지 포함할 경우 잠재 수주 규모는 최대 13조 원 수준으로 거론된다.

중동 시장도 가시권이다. 사우디아라비아와 UAE는 공군 현대화 사업을 추진 중으로, KF-21은 가격 경쟁력과 기술이전 유연성을 앞세워 유럽·미국 기종과의 수주 경쟁을 준비하고 있다.

다만 변수는 인도네시아의 '이행 신뢰도'다. 인도네시아는 KF-21 공동개발 분담금 1조6000억 원(총사업비의 20%) 중 상당액을 장기간 체납했고, 2026년까지 6000억 원 납부 조건으로 재조정된 상태다. 이 과정에서 프랑스 라팔, 튀르키예 '칸(KAAN)' 전투기 도입을 병행하며 기종 다변화를 추진해왔다.

2024년 12월에는 KAI 파견 인도네시아 기술진의 자료 유출 의혹까지 불거지며 양국 관계가 경색되기도 했다. 다만 이번 정상외교를 계기로 협약 추진이 재개되면서 '협상과 이행' 단계로 이어질지 주목된다. 방산업계는 "이번 협약은 상징성이 큰 첫 수출의 출발점"이라며 "실질 성과는 이행계약 체결과 후속 물량 확보 여부에서 판가름 날 것"이라고 보고 있다.

한편, 방산업계 한 관계자는 "정상외교나 청와대발로 수출 '성과'가 먼저 공개되면 아직 협상이 진행 중인 사안을 기정사실화하는 효과가 생긴다"며 "이 경우 방위사업청이나 업체 입장에서는 가격·기술이전·MRO 조건을 두고 협상할 때 '어떻게든 성사시켜야 한다'는 압박이 커져 레버리지가 약화될 수밖에 없다"고 말했다. 이어 "만약 협상이 지연되거나 조건이 바뀔 경우, 책임이 상대국이 아니라 국내 업체에 돌아오는 구조가 되기 때문에 기업 부담도 커진다"고 덧붙였다.

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