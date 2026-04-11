D-1 전남광주특별시장 후보 결선, 김영록-민형배 '루머·불공정' 공방

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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남광주특별시장 후보 결선투표를 하루 앞둔 11일, 김영록·민형배 경선 후보 측이 서로를 향해 강도 높은 비판을 주고받으며 긴장이 고조되고 있다.

김영록 예비후보 캠프인 '탄탄캠프'는 이날 성명을 내고 "전남광주특별시 주 청사 이전 의혹은 악의적 루머"라며 "허위 유언비어 유포를 즉각 중단하라"고 밝혔다.

더불어민주당 전남광주특별시장 (왼쪽)김영록 예비후보와 민형배 예비후보. [사진=조은정 기자] 2026.04.11 ej7648@newspim.com

송기희 대변인은 "김 후보는 전남광주통합특별법에 따라 광주·무안·순천 3개 청사를 공동 운영한다는 방침을 재확인했다"며 "어느 지역도 소외되지 않게 균형 있게 행정 체계를 꾸릴 것"이라고 강조했다.

그는 또 "주 청사 위치는 시민이 참여하는 '공론화위원회'를 통해 숙의 과정으로 결정하겠다"며 투명한 절차를 약속했다.

반면 민형배 경선 후보 측 '민심캠프'는 같은 날 별도 성명을 내고 "결선을 하루 앞두고 편법·위법 선거운동이 극에 달하고 있다"며 김영록 캠프와 일부 정치인을 강하게 비판했다.

캠프는 ▲광주시 5개 구청장 및 예비후보 지지 오해 유발 문자 발송 ▲신정훈 의원의 금지된 지지선언 ▲강기정 광주시장의 경선 개입 의혹 ▲조계원 의원 관련 왜곡 보도 등 네 가지 사안을 구체적으로 제기했다.

윤난실 민심캠프 대변인은 "허위·과장 선거운동과 공직자 선거개입 의혹에 대해 중앙당 선거관리위원회가 즉각 조사하고 비상조치를 취해야 한다"며 "당원과 시민의 신뢰가 무너진다면 경선 정당성도 함께 흔들릴 것"이라고 경고했다.

전남광주통합특별시장 후보 민주당 결선투표는 12일부터 14일까지 사흘간 권리당원 투표 50%와 안심번호를 통한 일반 시민 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 진행되며, 최종 결과는 14일 오후 중앙당 선거관리위원회가 발표할 예정이다

두 후보 모두 "깨끗한 경선"을 강조하고 있지만 막판 혈전 속에 진영 간 공방은 투표일까지 이어질 것으로 전망된다.

ej7648@newspim.com