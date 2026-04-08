"FBI, 이란의 '미국 내 위협 지속' 경고…백악관은 위험 축소" – 로이터

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FBI 정보보고서, 미 군·정부·유대인 기관·반체제 인사 대상 위협 경고

백악관, 유사 보고서 공개 막으며 "공포 조장 말라"

휴전 합의에도 美 본토 겨냥 '그림자 위협'은 여전

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 연방수사국(FBI)이 지난달 미국 내 목표물에 대한 이란 정부의 위협 수준이 높다고 주·지방 경찰에 경고했지만, 백악관은 공격 가능성을 축소하려 한 것으로 나타났다.



7일(현지시각) 로이터통신이 단독 입수한 법집행기관 정보보고서에 따르면, FBI와 국가대테러센터(NCTC)는 지난 3월 20일 발행한 '공공 안전 인식 보고서'에서 이란 정부가 미국 내 목표물에 대해 "지속적 위협(persistent threat)"을 제기하고 있다고 명시했다.

위협 대상은 미국 군인과 정부 관계자, 주요 건물, 유대인·이스라엘 기관, 미국 내 이란 반체제 인사 등이 포함됐다. 다만 보고서는 미국 일반 시민에 대한 광범위한 위협은 확인되지 않았다고 선을 그었다.

이 보고서는 언론사들의 유사한 정보보고서 공개를 백악관이 저지했다는 보도가 나온 지 수 주 만에 발행됐다. 당시 백악관은 "정보가 적절히 검증된 후 공개될 것"이라고만 밝혔다.

트럼프 대통령은 이 같은 정보기관의 평가에도 불구하고 이란의 미국 본토 공격 가능성을 공개적으로 축소해 왔다. 지난 3월 11일 백악관 앞에서 관련 질문을 받은 트럼프 대통령은 "아니요, 걱정하지 않는다"고 일축한 바 있다.

백악관 대변인 애비게일 잭슨은 성명을 통해 "트럼프 행정부는 항상 그래왔듯 국토와 미국 국민 보호를 위해 총력을 기울이고 있다"면서 "언론은 개별 법집행 메모를 근거로 공포를 조장해서는 안 된다"고 반박했다.

◆ 2주 휴전 합의에도 본토 겨냥 '그림자 위협'은 여전

이번 주 들어 갈등 수위를 한껏 끌어올리던 트럼프 대통령은 7일 "오늘 밤 한 문명이 사라질 것"이라며 맹폭을 예고했다가, 돌연 공격을 2주 연기하며 한발 물러선 상태다.

다만 이번 보도 내용은 표면적인 국가 간 군사 충돌은 잠시 멈췄을지라도, 이란 특유의 비대칭 '그림자 테러' 위협은 여전히 미국 본토 곳곳에 도사리고 있음을 시사한다는 점에서 눈길을 끈다.

로이터·입소스 조사에 따르면 미국인의 3분의 2는 미국의 전쟁 개입이 조속히 끝나야 한다고 답했다. 백악관이 휴전 카드를 꺼내며 확전 공포를 잠재우려 애쓰는 것도 이런 국내 여론을 의식한 행보로 풀이된다.

하지만 이번 보고서는 휴전 합의라는 정치적 성과 이면에 가려진 실질적인 본토 안보 위협을 적나라하게 보여준다는 평가다.

보고서는 이란 정부가 이번 갈등 이후 미국 내 목표물에 대한 "물리적 위협 수준이 높아질 가능성"이 있다고 경고했다. 또 미국이나 이스라엘에 반대하는 다양한 이념 성향의 극단주의자들이 이번 갈등을 폭력의 명분으로 삼을 수 있다고 지적했다.

아울러 최근 수년간 이란 정보기관이 미국인을 납치하거나 살해하려 한 시도가 있었다고 보고서는 밝혔다. 미국 내에서 적발된 계획은 대체로 총기 사용과 관련됐지만, 흉기 공격과 차량 돌진, 폭발물, 독살, 목졸림, 질식, 방화 등 다양한 수단도 거론됐다.

보고서는 또 이란이 미국 내 합법적 신분을 보유했거나 미국 접근 권한이 있는 인력을 활용하는 방식을 선호한다고 설명했다. 과거에는 사회관계망서비스(SNS), 실시간 방송, 지도 애플리케이션 등을 통해 목표물을 물색하고 보안 수준을 파악했으며, 피싱 이메일을 포함한 해킹 수법도 사용한 것으로 전해졌다.

보고서는 특히 이란 정부가 피해자를 지리적으로 이란에 더 가까운 국가로 유인한 뒤 납치·처형할 가능성도 있다고 경고했으며, 법집행기관에 잠재적 위협에 대한 경계를 유지하고 관련 정보를 연방 당국과 적극 공유해야 한다고 촉구했다.

이번 보도와 관련해 FBI와 NCTC, 이란 유엔 대표부는 모두 논평 요청에 응하지 않았다.

워싱턴 D.C. 백악관 앞에서 시위자가 도널드 트럼프 미국 대통령을 묘사한 가면을 쓰고 이란에 대한 군사행동에 반대하는 시위에 참여했다.[사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com